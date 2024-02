Ariba 13 februari 2024, Aruba Trade & Industry Association (ATIA) hunto cu Departamento di Aduana Aruba a inicia, den un sala completamente yen, un proyecto nobo yama “Optimalisacion di Relacion” (“Douane Relatie Optimalisatie Uurtje”). E iniciativa aki no ta uno nobo, pero 20 aña pasa ATIA y Aduana a introduci algo similar cu tawata un exito rotundo.



E idea di e sesion aki ta cu tur comerciante por pasa libremente y haya informacion of haci pregunta specifico na e Management Team di Aduana sin compromiso. E meta final ta cu comerciante, brokers, y otro importador por crea un conexion y relacion mas personal cu Management Team di Aduana.E sesionnan aki lo wordo organisa mensualmente riba cada di dos diamars di luna na oficina di Aduana di 3or pa 4or y mei, pues e proximo sesion lo ta 12 maart 2024.Durante e prome sesion a toca e siguiente topiconan:Rol y responsabilidad di Aduana.

Ley di importacion nobo (“Algemene Landsverordering Douane en Accijnzen – ALDA”), cu awo ta drentando den su trayectoria di legislacion, pero no tin fecha pa bai Parlamento ainda.

Calculacion correcto di “Douane Waarde”.

Ki ora si por inclui descuento of no especialment den caso cu haya descuento por ehempel riba websites manera Amazon of descuento ora cumpra “cash” of “bulk”. Mas info por lesa e comunicado di September 2022 (https://www.douane.aw/departamento-di-aduana-a-tene-reunion-cu-cua-y-atia-pa-loke-ta-e-cambio-riba-maneho-di-descuento-riba-factura/ ).

Proceso y procedura pa debolbe placa (“restitutie”).

Declaranten Cursus cu diamars awo 20 februari lo cuminsa cu su di 7 edicion.

Despues di e presentacion di Director di Aduana Sr. Ricky Croes, participante nan por a hasi pregunta. Aki hopi participante a hasi uso di e oportunidad aki pa hasi pregunta en general pero tambe riba caso specifico cu ta toca nan compania. Punto nan interesante cu a bin dilanti ta:

Proceso pa reemplaza productonan cu a yega defecto, daña of expira.

Casonan specifico pa cargo aereo.

Caso nan mas specifico pa cu “douane waarde”.

“Coupons” riba Amazon, cu ta un topico cu Douane ta investigando y lo informa comercio y pueblo en general di dje pronto.

ATIA lo bai agrega un recordatorio pa cada sesion riba su rednan social manera “Facebook, Instagram y LinkedIn”, pues si tin interes, ta pidi pa sigui nos rednan social pa keda informa di tur ATIA su sesionnan y cursonan pa 2024. Si tin pregunta por semper tuma contacto cu e team di ATIA.

Encuanto ATIA

