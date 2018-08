ATIA: Flexibilisa nos leynan pa por importa trahado

Mester pensa den direccion di flexibilisa nos leynan anticua y nos sistema di duna permiso, pa asina por importa trahadonan di afo pa haci cierto trabaonan.

Hopi ta e negoshinan cu mester di hende pa traha. Un di e retonan mas grandi cu comerciantenan ta hay’e confronta cun’e ta esaki. Pero e proceso pa haya un persona di afo, pe haya e permiso pa esaki ta dificil. Sr. Roland van Trikt, di ATIA ta amplia.

Ora cu gobierno a cambia, y un poco -prome cu esaki, cierto procesonan a wordo cambia, pero aworaki tur permiso ta pasa via Departamento di Labor. E ta hopi trabao. ATIA ta purba di drenta den combersacion cu gobierno, nan tabata tin contacto cu minister Glenbert Croes y e punto aki a bin dilanti. ATIA tin hopi preocupacion, vooral ora cu nan a haya informacion di cierto construccionnan ta tumando luga. Tin hotelnan cu lo bay wordo construi , mas di tres mil camber. Mester realisa kico ta spera nos e añanan nos dilanti. Pero no tin suficiente personal pa haci esaki.

Un di e retonan mas grandi cu gobierno tin, ta cu ora e hende bin traha e no ta bay bek su luga. Pero pa esaki tambe mester bay pensa un poco ‘out of the box’. Un hende ta bin haci trabao, duna cierto companianan, den e caso aki companianan cu ta cumpli cu ley., cu nan impuesto. Dunanan chens pa trece e hendenan aki pa un temporada Aruba. A haci esaki cu Valero,unda cu e hendenan tabata bin pa un periodo y despues e periodo ta caba. Si gobierno tin preocupacion ariba e impacto economico despues cu esaki sosode, lo por dirigi esaki na un miho manera.

Pero sikiera pa un temporada defini mester duna e permisonan aki pa por carga e construccionnan cu tin na bista. P’aworaki e industria turistico ta e industria nr. 1.

ATIA tin su punto di bista, nan a haci esaki caba. E añanan cu ta bin lo tin algun mil camber di hotel cu lo wordo construi y no tin suficiente personal pa ehecuta esaki. Mester flexibilisa nos eynan strak cu nos tin. Mester regula e proceso aki completamente pero mester haci’e lihe.

Door di e cambio cu no ta bay directamente DIMAS mas, pero ta bay DPL prome, tin algun mil hende cu tin permiso cu ta tarda y no ta sigura mas na AZV. Mester tene cuenta cu ora cambia algo, e ta cambia full e proceso y lo mester cambia e proceso di admision mas lihe posibel. Te asina leu, declaracionnan di Sr. Roland van Trigt, di ATIA.

