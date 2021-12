ATIA a tuma nota cu e Landsverordening tijdelijke Loonsubsidie (Lv. Ls) a wordo aproba den parlamento ariba 30 november 2021. Den diferente reunion cu SVb y Minister di Finanzas y Cultura (MinFIC), ATIA a wordo informa cu SVb lo a paga dimas Loonsubsidie den 2020 na algun compania cu a aplica pa e ayudo basa riba estimacionnan calcula. Alaves den e discurso di MinFIC di 6 december 2021 ATIA a tuma nota cu 73% di e suma cu a wordo paga dimas a wordo paga na companianan cu ingresonan di mas cu Afl. 100,000 pa aña. Si tuma companianan cu ingreso di mas cu Afl. 500,000 pa aña, e percentage ta baha pa 37%.

ATIA ta hasi un suplica na tur compania pa tuma contacto cu SVb pa asina hasi un arreglo di pago pa asina paga e suma cu a haya dimas bek si esaki ta applica na e compania. Tur compania mester para responsabel pa paga e suma di loonsubsidie cu a haya dimas bek como parti di nan responsabilidad social (“Corporate Social Responsibility”). E loonsubsidie tawata un vehiculo temporal pa asina yuda comercio pa sigui drey den tempo di crisis. Si e compania a produci mas cu e la premira, e ta e responsabilidad di e comerciante pa debolbe e diferencia na SVb pa asina juda Aruba responsabilisa su mes pa e fianza ricibi di parti di gobierno di Hulanda.

ATIA lo kier corda SVb cu cada compania su situacion di likides (“cash flow”) no ta mes un cos, y cu lo tuma hopi tempo pa e perdidanan enorme di 2020/2021 wordo recupera. Teniendo cuenta cu esaki, ATIA ta haci un peticion na SVb pa trata cada caso individual na un manera prudente y cu comprencion pa e companianan por hasi un arreglo di pago cu no lo hinka e compania den mas problema financiero.

Tambe ATIA pa medio di su miembronan y comercio en general, a bin comprende cu tin hopi compania cu a hasi “bezwaar” contra e correccion cu SVb ta exigi. ATIA ta desea di mes manera cu ta responsabilidad di commercio pa cumpli cu paga back ora a ricibi di mas, pa SVb atende y resolve e “bezwaar” cu companianan a entrega, y atende esakinan na un manera prudente, efficiente y transparente, tratando cada caso individual teniendo cuenta cu e situacion specific di e companianan y tambe nan situacion di likides. Commercio tin bon experiencia cu e manera eficaz cu SVb ta hibando e ultimo anjanan aki, y ta conta cu esaki lo sigui den e manera con ta atende arreglonan di pago y “bezwaar”.

Finalmente, nos tin cu corda cu Aruba ta den un tempo di crisis ainda y nos tur tin cu traha hunto pa asina nos surpasa e tempo dificil aki. Cumpliendo cu SVb door di paga bek e loonsubsidie, si eaki a wordo ricibi dimas, lo yuda Aruba cumpli cu responsabilidad pa cu partnernan cu a hasi loonsubsidie possible, cual tawata un ayudo cu a wanta nos economia ariba pia den e tempo mas dificil den nos historia.

