Nos ta scuchando hopi riba e tema di RAFt (Rijkswet Aruba Financieel toezicht) y kico esaki lo significa pa economia di Aruba especialmente si Gobierno di Aruba y Hulanda no yega na un acuerdo. E articulo aki ta solamente pa analisa cuanto extra e lo costa pueblo y economia di Aruba si no yega na un acuerdo cu Hulanda.

Condicion pa fianza di sosten pa COVID-19

E RAFt ta un condicion pa un interes rebaha y mas favorable cu interes riba mercado liber, pa por paga bek e debe di aproximadamente Afl. 900 miyon cu Aruba a fiya di Hulanda den temporada di pandemia. Tecnicamente, e debe aki mester wordo paga na october venidero, paso e fianza tawata un asina yama “bullet loan” unda cu full e suma mester wordo paga bek den 1 solo biaha.

Diferencia di refinancia cu Hulanda of riba mercado liber

Den un entrevista via un plataforma local (NoticiaCla), Secretaria di Estado van Huffelen a informa cu Hulanda ta dispuesto pa refinancia na un interes favorabel di 2 pa 3 porciento, pero si no yega na un acuerdo, cu Aruba lo mester bai fiya riba mercado liber na un porcentahe di 8 pa 10%. Na Aruba e ultimo tanda di bono saca door di Gobierno tawata na 6.5%, cu ta mas cu dobbel kico Hulanda lo ofrece.

Consecuencia si refinancia riba mercado liber

E manera mas facil pa splica ta cu cada porciento di interes lo costa Aruba Afl. 9 miyon pa aña pa porlomenos e proximo 20 aña. Pues si Hulanda refinancia na 2 of 3% e lo costa Aruba entre Afl. 18 y 27 miyon pa aña. Si refinancia riba mercado liber, entre 6 y 10% e lo costa Aruba:

Pues e diferencia entre mercado liber y un refinanciamento cu Hulanda por ta un peso significante riba presupuesto di Gobierno di Aruba. E tabla akibou ta mustra e diferencia entre e diferente porcentahenan si firma e RAFt na 2 y/of 3% y si fiya riba mercado liber na 6, 7, 8, y 10%.

Manera por conclui di e tabla ta cu dependiendo na ki porcentahe e fiansa di Afl. 900 miyon wordo refinancia, lo tin un efecto impactante riba

Di unda Gobierno lo saca fondo pa repaga?

E pregunta cardinal lo ta, di unda Gobierno di Aruba lo bai saca e fondo nan extra pa por paga e interes (y fianza) nan aki anualmente, sin cu e tin cu bin cu mas medida pa pueblo y comercio. E lo ta na benificio di tur hende biba riba nos dushi Aruba pa Gobierno bin na un arreglo of consensus cu Hulanda pa por haya un porcentahe di interes favorabel. Si no por fima e RAFt manera e ta awo, quizas un opcion ta pa firma e RAFt cu un clausula temporal unda por renegocia e termino nan aki algun aña ora cu a cumpli cu tur rekisito. Asina Aruba por gara mas forsa economico den algun aña, sin extra medida cu ta tranca crecimento di nos economia.