Diasabra ultimo,5 juli 2025, Aruba a experiencia un blackout completo pa alrededor di 6 ora. The Aruba Trade and Industry Association (ATIA) a tuma nota di e splicacion di Sr. Koolman director di WEB, pero ta haya cu esaki no ta uno completo y hopi vago.

Un blackout ta costa comercio di Aruba miyones! A comenta riba e institucionnan vital manera, HOH, AAA, y Imsan y ki impacto e blackout tawata tin pa e instancianan aki. Pero e companianan cu a sinti e efecto di e blackout mas, ta e companianan chikito, esunnan cu ta depende especialmente di nan benta ariba un diasabra pa por genera entrada extra den un fin di siman yen di evento. No por a swipe, no por a saca cash, no tur edificio tin delco como un backup, cu a hasi cu hopi compania chikito mester a sera nan portanan.Tambe mester mentiona cu hopi aparato y machin electronico na diferente negoshi y caspor daña ora tin blackout asina pa cu e irregularidad den coriente.

Pregunta cu ATIA tin ta kico WEB por hasi pa garantisa cu esaki no ta pasa mas?Dicon e motornan a faya? Nos ta biba riba un isla moderno unda cu esaki no mester pasa. Porta a yega ora pa Gobierno di Aruba considera kita limite di panel solar y legalisa uso di bateria manera na hermana isla, asina comerciantenan y ciudadanonan por cuminsa inverti pa nan por tin coriente confiabel 24ora pa dia. ATIA ta conciente cu esaki por caba, pero bo lo mester ta 100% “off-grid”, pero nos ta di opinion cu e lo mester por si un compania of un persona kier keda riba reddi coriente normal tambe.

Nos ta contento a recupera coriente den 5 ora y 45 minut, pero un disculpa no ta yuda recupera e miyonesnan perdi! Ken para responsable pa esaki financieramente?