ATIA: Aumento di prijs mundialmente ta afecta prijs di producto riba mercado local

Aruba Trade and Industry Association (ATIA) ta ricibiendo varios pregunta for di miembronan y consumidornan relata na e aumento di prijs na Aruba. Esaki ta resultado directo di prijsnan cu ta aumentado riba nivel mundial. ATIA por a identifica algun rason pakico prijsnan ta aumentando mundialmente. E tres (3) principal motibonan ta:

Retraso den produccion mundialmente, pa motibo di COVID-19.

Scarsedad di producto.

Prijs di flete (“freight’) mundialmente ta aumentando riba mercado marino (“sea freight”) y ruta domestico (“trucking”) na Merca.

ATIA ta elabora riba e puntonan ariba menciona.

Retraso den produccion

Den 2020 durante e pandemia, mientras cu hopi economia rond mundo a cera, demanda pa producto a keda halto pero fabricantenan mester a “scale down” (reduci) produccion door di limitacion di staf y personal y tambe material. Por lo general, ta mas facil pa fabricanan reduci nan produccion cu “scale up” (aumenta) produccion pasobra tin hopi factor cu mester tene cuenta cune prome cu por yega na nivelnan regular di produccion atrobe. Asina por ehempel, e fabrica mester tin personal adecua, tambe mester tin material pa produccion disponibel, y mester tin suficiente producto pa refina of procesa. Tur e esakinan ta motibo pakico tin retraso den produccion, cu na su turno ta causa scarsedad di producto.

Scarsedad di producto

Debi na retraso di produccion, tin un scarsedad di producto mundialmente. Ora tin scarsedad di producto, demanda ta subi, y door cu demanda ta subi, e prijs tambe ta subi. Esaki ta un principio basico di economia: ora demanda ta halto, prijs ta subi y ora demanda ta abou, prijs ta baha. Pa menciona algun producto cu ta wordo uza diariamente cu actualmente ta scars: palo pa construccion, gasolin, chip semiconductor cu ta wordo uza den tur aparato electronico, cuminda pa mascota, vacuna pa COVID 19, material pa proteccion manera tapaboca, handschoen, hand sanitizer y container pa transporta producto. Tur e productonan aki y mas a conoce un aumento den prijs den e ultimo tempo mundialmente y na Aruba tambe.

Kico ta flete?

Pa elabora riba e aumento di prijs di container pa transporta producto, ta importante pa compronde kico ta flete. Flete ta e prijs cu un compania ta paga pa transporta un container cu mercancia di un pais pa otro via rutanan marino of di un ciudad pa otro via rutanan domestico. Por ehempel, for di China te cu Aruba, of di Los Angeles pa Miami. E prijs ta wordo expresa den “20-foot equivalent units” (TEU) of “40-foot equivalent units” (FEU).

Flete marino (“sea freight”)

Na februari 2021, por tuma nota cu demanda pa TEU’s na waf di Los Angeles a subi 47% compara cu februari 2020.

Ademas cu e demanda pa TEU’s a a subi mundialmente, e tempo cu e containernan ta keda para den un waf (“turnaround time”) tambe a aumenta. Como consecuencia, e prijs di flete pa un container di 40 pia a subi cu un averahe di $1,377 (na 2020) pa $4,045 (na 2021), pues un aumento di aproximadamente 195%.

E ruta marino cu a aumenta mas den prijs ta e ruta di China/Asia pa Europa. Aki por a tuma nota cu e prijs di flete pa un container di Shanghai pa Rotterdam a aumenta cu 418% compara cu 2020 y lo por subi hasta mas despues di e situacion na Suez Canal.

Flete via ruta domestico (“trucking”)

Segun Departamento di Agricultura di Merca, prijs di flete pa transporta fruta y berdura a aumenta mas cu 70% compara cu aña pasa. E rason cu prijs a aumenta ta pasobra tin un demanda hopi halto pa producto, cu ta surpasa e cantidad di truck di transporte cu tin disponibel. E tabla aki bou ta ilustra con prijsnan pa flete continental a aumenta compara cu 2020 riba diferente ruta continental na Merca.

Como cu tur producto na Aruba ta wordo importa, y pa tur e rasonnan akiriba menciona manera retraso den produccion mundialmente, scarsedad di producto y prijs di flete, e consumidor Arubiano por spera cu lo sigui nota aumento di prijs riba mercado local den e tempo venidero.

Comments

comments