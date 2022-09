Aruba Trade and Industry Association (ATIA), hunto cu algun gremio commercial, a pidi un reunion cu Minister di Finansa y Cultura y Directora di DIMP pa haya mas informacion y aclaracion riba e tema di BBO y e futuro pasonan pa cu e reforma fiscal. Directora di DIMP a contesta cu despues di ricibi mandato di gobierno tocante e reforma lo por yama un reunion pa asina duna mas informacion.

ATIA no a para einan, pero a manda un carta pa Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion, y Desaroyo Sostenibel indicando nos preocupacion pa cu e desaroyo di nos economia, reforma fiscal y tambe cu no ta comunicando cu gremionan comercial. Minister Wever a invita ATIA y su hunta di directiva pa un reunion unda e lo por duna algun aclaracion ariba e decisionan tuma pa Gobierno di Aruba.

Punto principal cu ATIA a discuti cu Minister Wever ta e reforma fiscal y e decision tuma pa Gobierno pa cambia di rumbo y hisa BBO. Minister a informa cu mester a tuma hopi factor den consideracion, manera inflacion y poder di compra di comunidad, per tambe cu a tuma den consideracion e conclusionnan di rapport di e experto Dr. Schneider cu a investiga e efecto di introduccion di BTW manera e la wordo presenta na stakeholders.

Como ATIA nos a informa cu nos ta preocupa cu e decision tuma ta esun “facil” pero no miho pa nos isla. E reforma total di nos sistema di impuesto lo eventualmente benificia Aruba paso e cumplimento cu e leynan stipula lo ta miho. Hisando BBO bo ta “straf” e comerciantenan cu ta cumpliendo cu pago di impuesto, pero bo ta no ta bai tras di esunnan cu no ta cumpli cu ley. Como gremio comercial nos ta keda enfoca cu mester baha gastonan structural di nos aparato gubernamental. Si baha gasto gubernamental y hisa compliance den varios area di impuesto, porta lo no mester hisa tarifanan mes. ATIA a enfatisa tambe cu gobierno mester ta transparente cu e resto di pakete di cambio den impuesto planea pa 2023. Gobierno a anuncia e cambio di tarifa di BBO, pero no a presenta ningun informacion di otro cambio tin planea pa introduci aki 3 luna.

Minister no por a comparti e raportnan cu ATIA, pero a informa si cu pronto ATIA lo haya of un copia di e rapportnan of lo hasi un presentacion di e estudionan cu a causa gobierno pa dicidi pa hisa tarifa di BBO en bes di introduci BTW. ATIA ta gradici cu Minister Wever a tuma tempo pa sinta cu nos y nos ta en espera di un follow-up meeting.

