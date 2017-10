ATIA a reuni cu Prome Minister Mike Eman y Minister Richard Arends

E siman cu a pasa, presidente di ATIA Ronald van Trigt, hunto cu director di ATIA, Michelle de Groot, a reuni cu Prome Minister Mike Eman y colega Minister Richard Arends, encarga cu asuntonan economico di Pais Aruba. E reunion a bay den bon ambiente y a subraya un bes mas e necesidad pa gobierno tin un relacion sano y di respet mutuo cu gremionan tanto comercial, sindical of social.

Despues di e encuentro, Prome Minister Mike Eman a bisa cu ta “importante pa nos, cu institutonan y organisacionnan den nos comunidad, cu a traha hopi di cerca cu gobernacion di Pais Aruba, cu cada un den nan forma a asumi responsabilidad tambe pa futuro di Aruba. Y sigur, ATIA ta un di e institutonan den e proceso di e Dialogo Social cu nos a hiba caminda na momento cu nos a drenta gobernacion na 2009.” Sr. Eman a splica cu e tempo ey a haya e isla financieramente den un situacion sumamente dificil. Economia di Aruba tabata den recesion, Aruba su refineria tabata cera, turismo tabata abou, Banco Central a alerta e tempo ey cu e fondonan di pension tabata na rand di bancarota. E perspectivanan, segun Prome MinIster ta splica, tabata sumamente negativo na 2009. “Nos a lora manga di camisa y cuminsa traha y nos a envolvi tur e gremionan den e proceso ey,” sr. Eman ta enfatisa.

E cooperacion conhunto di gobierno y gremionan a habri pa un plataforma pa discuti y dialoga riba temanan importante pa Aruba, su economia, Finanza y siguridad entre otro. Sr. Eman: “Nos a logra mas di ocho acuerdo di Dialogo Social y semper den e proceso ey ATIA tabata un di e institutonan hopi constructivo cu ta bin cu idea cu ta yuda pensa, no unicamente riba e interes di esunnan cu ta doño di trabou, pero tambe riba e interes general y con por pone tur e retonan di Pais Aruba den un contexto cu tur hende mester bay dilanti.”

Prome Minister Eman a bisa cu, “esey ta algo cu nos a aprecia. Mi mes a dirigi e reunionnan ey durante hopi dia, hopi anochinan largo, e encuentro di dialogo cu sindicato, cu gremionan comercial y cada bes na final nos tabata yega na acuerdonan cu despues a wordo ehecuta. Awe si bo wak bek riba tur e cambionan cu tin na Aruba, cu e fondonan di pension a wordo sigura, cu Finanza a wordo stabilisa, cu economia ta creciendo, cu nos tin un refineria atrobe, cu turismo ta creciendo, cu nos a reparti e prosperidad di nos pais.”

Un logro importante cu a sali di Dialogo Social tabata relaciona cu prijs di awa y coriente. “Cu cooperacion cu institutonan comercial y sindical na momento cu nos a bin cu tarifanan nobo pa awa y luz, nos a logra nan apoyo tambe pa por a bin cu tarifanan caminda cu e prijs di awa a wordo reduci, pero parcialmente tambe pa subsidia e reduccion di prijs di coriente, tur esakinan tabata forma parti di e proceso di dialogo cu nos a hiba y esey a pone cu Aruba su politica y su gobernacion, no unicamente tabata tin e stabilidad di 1 gobierno y un coalicion cu no ta basa riba partido politico, pero un coalicion den comunidad, coalicion cu gremionan sindical, comercial, social hunto cu un gobierno cu tabata tin un fraccion di 12 y despues di 13 asiento den parlamento.”

E cooperacionnan aki a crea un stabilidad grandi, caminda cu bo tabata tin un gobierno cu un stabilidad grandi di sosten den parlamento, pero banda di esey tambe un aporte y un participacion hopi amplio den comunidad di e gremionan cu nos envolvi den henter e proceso. Y p’esey semper nos a aprecia e dialogo y nos a hay’e importante pa awe por a expresa na nan tambe cu nos a yega na terminacion di Gabinete II, cu nos a aprecia e contribucion cu ATIA a duna nos e tempo ey y esey ta locual nos lo expresa tambe na tur e otro gremionan comercial y sindical cu nos lo ta invitando den e dianan aki pa hiba e combersacion di analisis aki, pero tambe di gratitud na locual e organisacionnan aki a aporta na e progreso di Aruba durante e ultimo 8 añanan.”

Di su banda, mr. drs. Richard Arends, Minister di Economia di Comunicacion a splica cu “mi por bisa cu nos tabata tin un cooperacion hopi estrecho y hopi productivo. Pa loke ta trata e ultimo aña nos a logra haci hopi cos. Yena e bashi di informacion cu tabata existi den negoshinan, specialmente na e negoshinan chikito, empresarionan hoben, empresarionan nobo, pa guia nan, yuda nan wak kico ta e tur e rekisitonan cu bo tin mester pa ora di haci negoshi.” E minister encarga cu economia di Aruba a sigui splica cu tambe a cuminsa prepara e ‘roadmap’ pa modernisacion di Aruba su sistema di pago unda cu ATIA, como sector priva tin un rol hopi importante pa hunga aden. “E acceso na financiamento ta algo cu ATIA a bin ta trece dilanti ultimo añanan, te cu nos a logra aña 2016 trece e instituto Qredits aki na Aruba cu ta duna micro-financiamento y asina nos a pasa den hopi temanan, obviamente gradiciendo nan pa e cooperacion cu nan a brinda na gobierno, na e cooperacion cu nan a brinda na Gabinete Mike Eman, pero tambe na mi persona como minister di asuntonan economico.” Aunke cu despues di e gobernacion aki, sr. Arends lo ta den un otro funcion, e ta splica cu, “nos lo sigui tambe den e dialogo, sigui den un dialogo constructivo pa loke ta trata progreso di nos isla.”

Presidente di ATIA a splica cu nan semper ta cla pa asisti cualke gobierno y dia cualkier signatura, pasobra cu “comercio y bienestar di nos Pais ta bay man-den-man, ta cosnan cu bo no por ‘koppelnan’ los for di otro. Kiermen, nos mester tin un comunidad cu ta vibrante, cu ta saludabel, laga nos bisa, economicamente, pasobra sin esey economia no ta draai.”

Referiendo na e logronan di Dialogo Social, sr. Van Trigt a bisa cu, “naturalmente, pa gremio comercial, sigur, tabata importante pa nos por a vocifera nos opinionnan na un manera structura, cu nos por a haci esey specialmente durante e Dialogo Social. E Dialogo Social, tabata un plataforma hopi importante, na unda cu e vision y e promocion di cierto topiconan a wordo promovi. Y esey no semper kiermen cu bo ta promove tur loke ta importante pa comercio, pero bo ta pone e bandera di Aruba na cierto momento riba mesa pa bo promove loke ta miho pa Aruba.”