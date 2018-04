ATIA a reuni cu minister Glenbert Croes tocante aumento di salario minimo

Cu e finalidad di mustra e situacion y preocupacion actual di Aruba Trade & Industry Association a tene un reunion hunto cu Minister di Labor, Sr. Glenbert Croes, pa wak con lo por continua cu e dialogo riba e aspectonan palabra caba den pasado tocante aumento di salario minimo, entre otro. Sra Michelle de Groot directora di ATIA ta splica con e reunion a bay.

A enfatisa e importancia di dialogo unda cu Minister a expresa cu en berdad ta di acuerdo cu esey pa bin cu dialogo continuo y reactiva e reunionnan triparti tambe pa por discuti cierto temanan y wak con ta bin hunto riba diferente problematicanan concerni cu dunando di empleo pero tambe empleadonan y asina bin cu un solucion den general pa Aruba.

E reunion a bay den un ambiente hopi bon, cu cierto temanan cu tin di preocupacion y Sra. de Groot ta di opinion cu tin espacio pa papia ariba nan, aunke claro cu tin topico mas sensitivo manera e flexibilizacion di e ley di labor , entre otro, y esey ta un topico cu ta keda dificil pa Minister Glenbert Croes, pero si e ta wak e oportunidad pa un modernizacion di e ley laboral.

Lo evalua e cambionan cu a wordo treci na 2013 den leynan laboral, wak kico tabata e resultadonan y wak si mester haci mas cambio of awor aki ta bon, tambe a splica si cu Aruba tin varios problemanan social awor aki y at least pa algun gruponan por aporta algun solucion pa e problemanan aki.

ATIA tin di pensa riba e flexibilizacion pa gruponan manera e gruponan cu no ta studiando y cu ta recibiendo anderstand si e ta mamanan soltero, pero tambe personanan cu tabata cera cu a sali for di KIA, y wak con lo por reintegra e gruponan vulnerabel aki den e mercado laboral.

Di e mesun forma aki mester wak kico por ofrece pa e dunado di trabou como incentivo pa pusha pa tuma e trahado aki den nan compania, un proeftijd mas largo, caminda cu gobierno por keda paga un parti di e onderstand y doño di trabaou ta duna un parti di e salario. Asina ta yega na un reintegracion di e grupo aki.

Esaki ta contribui na e confidencia di e grupo aki den sentido di proposito den bida y ta yuda pa movenan de un direccion positivo y esey ta algo hopi positivo cu Minister a ripara y a keda palabra riba dje pa aunke sea cuminsa cu e flexibilisacion di leynan pa e cierto gruponan aki.

Como dunado di trabou e ta dificil adapta esaki den e manera con e ley nobo aki ta poni, unda si e persona aki ta cuminsa cu AO e ta bay keda dificil pa kita nan bek di e trabou. ATIA ta purba di haya mas ruimte den esey, manera 6 luna cual a wordo propone 6 luna den pasado caba, aunke ta un tema dificil nan ta keda pusha pa keda aden y ta propone e gruponan aki purba como un pilot cu e gruponan aki pa wak con e ta bay. Pero den todo caso cu esaki aki tabata e di prome reunion unda tin cierto temanan cu nan a trece dilanti cu mester keda papia mas riba dje, segun Sra. Michelle de Groot, directora di ATIA.

