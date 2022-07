Ariba 7 juli 2022, the Aruba Trade and Industry Association (ATIA) a organisa un asina yama “input session” pa su miembresia. Den e session aki, sr. Henriquez, director di ATIA a dirigi e session door di hasi preguntanan encuanto e reforma fiscal y e preocupacion cu e miembresia tin.

A toca varios tema de e session aki manera e concepto di e reforma fiscal pa un sistema di BTW, cu a wordo presenta na diferente stakeholder, incluyendo un sistema di BTW cu un percentage dual of singular y si mester inclui un base amplio of keda cu mes un excepcionnan cu tin awo cu e sistema di BBO.

A continua pa cu e tema di e incentivo nan cu tin planea pa wordo kita den e reforma, manera “investeringsaftrek” y “afshrijvingsaftrek” por ehempel. Si no tin e incentivanan aki, cu ta primordial pa keda renova y innova nos mercado, e miembro ta hopi preocupa cu Aruba lo no ta competitivo mas y lo cai atras. Por ehempel pa hotelnan keda competitivo, nan ta cambia nan muebles y hasi renovacion cada 5 pa 7 aña, pero sin e incentive nan aki, tin chance nan lo warda mas largo pa hasi invercion y asina e producto di Aruba lo bira inatractivo.

A discuti tambe e medidanan pa compensa presenta door di DIMP, manera e rebajo di “winstbelasting” y “inkomstenbelasting”. Un rabajo di 3% di winstbelasting y 2% pa inkomstenbelasting no ta basta pa compensa pa inflacion y BTW, especialmente si kita tur incentiva.

ATIA su miembronan a vocifera tambe cu nan ta hopi preocupa pa tur e cambionan operacional cu mester tuma luga si implementa un sistema di BTW pa 1 januari 2023. Companianan tin cu cuminsa averigua si nan sistemanan di administracion por soporta un sistema di BTW dual. Ta sumamente importante cu full commercio haya tempo suficiente pa por hasi e transicion pa un sistema di BTW dual den nan sistema administrativo efecientemente. Asina DIMP tambe por ta sigur cu e companianan ta administra e “input” y “output” BTW pa por suministra impuesto corectamente.

Te ainda no tin informacion riba e ley mes y con lew den e proceso di aprobacion e ley ta. Unico informacion cu nos ta haya manera gremio y comercio ta cu e “BTW is on the way” y lo wordo implementa pa 1 januari 2023. ATIA a informa su miembresia cu ultimo stakeholder meeting tawata esun di 10 di mei, y despues di esaki no tawata tin comunicacion cu of di DIMP. Tambe a informa cu 8 juli 2022 Parlamento lo bai den reces pa algun siman, cu lo retrasa e tratamento di e ley den Parlamento.

No solamente a toca e tema di reforma fiscal, pero tambe otro preocupacion cu tin hopi atencion awo den mercado y mundialmente, manera inflacion, problema di e “supply chain” y invoerrechten y con esaki ta afectando Aruba su mercado awo, y kico por spera e efecto lo ta den futuro. A indica den e sesion cu inflacion y e problemanan di supply chain ta causando hopi subida di prijs di e productonan y cu esaki lo por sigui sigur den 2023.

Un cos ATIA por comenta ta cu e sintimento di su miembresia ta cu un reforma fiscal, manera e la wordo presenta, ta uno hopi preocupante pa tur comerciante den tur sector. Por a tuma nota cu comercio no ta contra un implementacion di un sistema di BTW, si esaki ta wordo hasi na un manera correcto y transparente. Tambe e sentimiento cu Gobierno di Aruba no ta presentando un plan concreto con pa baha nan gastonan structuralmente ta uno preocupante pa sector priva. Pa via di tur esaki tin un aire di hopi duda den mercado over di kico precies ta bai pasa cu e reforma fiscal y pa ki dia e lo wordo implementa.

Por medio di esaki ATIA ta suplica pa Gobierno tuma bon nota di tur e preocupacion cu comercio tin cu ta contribuidornan grandi na caha di Gobierno. Ta esencial pa e reforma fiscal inclui cambio structural den finansa publico pa baha gastonan gubernamental, especificamente di personal y di bienes y servicio. Si baha gasto di gobierno, e tarifa di BTW por ta menos. Ta productividad di comercio y henter nos comunidad ta genera e entrada cu gobierno ta usa pa cubri nan gastonan, y den mesun landspakket y Master Plan unda a compromete na reforma fiscal a compromete tambe na reforma di aparato gubernamental.