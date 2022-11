Gobierno di Aruba (GoA) a informa comunidad di Aruba na augustus cu no lo continua, pa awo, cu e reforma fiscal pa un sistema di BTW, pero a opta pa keda cu e sistema actual y hisa BBO. Adicionalmente, GoA a informa cu nan a opta pa introdci algun di e medidanan cu mester a bin cu e reforma fiscal pa un BTW, awo hunto cu e subida di e BBO. ATIA a vocifera den pasado caba riba algun di e medidanan.

ATIA kier informa cu e ta sumamente preocupa paso aki 32 dia e ley fiscal nobo mester drenta na vigor, pero ainda no tin claridad kico exactamente ta bai tin den e ley. Te ainda ta loke nos por a lesa of mira riba socialmedia solamente, pero nada specifico. Loke nos kier evita ta loke a pasa ora a introduci BBO na inicio, cu esaki a pasa di un dia pa otro sin cu commercio por a prepara dignamente.

Como gremio commercial nos tin un deber na nos miembronan y comercio di Aruba completo pa tene nan bon altura kico e cambionan den ley lo ta y ki efecto esaki tin riba un compania y tambe economia di Aruba. Pero tambe pa yuda nan te unda cu nos por pa prepara pa e cambio nan cu ta na caminda. E proceso pa cambia tur prijs ta uno cu ta tuma su tempo paso e BBO ta inclui den e prijs di e productonan.

Finalmente, mester indica cu ATIA lo a prefera un reforma total pa un systema di BTW, paso un sistema fiscal cu un base amplio, simpel y cu ta regula su mes, lo ta mas beneficial pa isla di Aruba. Pero como december y dia nan di fiesta ta den porta, ATIA ta hasi un suplica na GoA pa duna comercio suficiente tempo y oportunidad pa prepara pa hasi e cambionan administrativo necesario cu ta bin cu e ley di BBO y otro medidanan nobo.