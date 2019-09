ATHA ta presenta e di 5 edicion di “Poder di Hubentud” Poder di Hubentud

Un hoben poderoso ta e hoben cu ta dedica su tempo liber na yuda y mehora un otro persona, un grupo di mucha, hoben of adulto of e por ta un hoben cu tabata den un situacion dificil y a supera di esaki na un forma positivo.

Awe 12 di september 2019 cu hopi enthousiasmo Asociacion Trabao di Hubentud Aruba (ATHA) conhuntamente cu e comicion di Poder di Hubentud ta HABRI INSCRIPCION pa e di 5 edicion. Poder di Hubentud ta un proyecto cu desde 2015 a demostra di ta brinda e hobennan di Aruba un empuhe pa sigui haci e bon trabou cu nan ta haci den nos comunidad. Poder di Hubentud ta enfoca pa pone e hoben cu ta haci trabounan positivo den e lus di dia. ATHA ta enfoca riba y crea bon noticia rond di e hobennan aki, pasobra nan lo ta lidernan ehemplar di mayan.

EDICION SPECIAL

Pa celebra e 5 aña di Poder di Hubentud ta ATHA ta haci uzo di e momento unico aki pa trece un toke special na e proyecto den sus totalidad. Un concepto cu ta aporta grandemente na e desaroyo di nos hobennnan, comonidad y ta yena e nesecidad nan di nos comonidad.

E hoben nan lo pasa den un trayecto di tayer cu ta bira nan fundeshi. E aña aki nos tin 3 categoria: Categoria hoben 12-17 aña, categoria hoben adulto 18-24 aña y categoria VIP,

esaki ta hoben nan cu a yega di partcipa na poder di hubentud den aña nan anterior (2015-2018). E categoria di VIP e hoben cu a particpa mes ta inscribe su mes.

Nos ta invita famia, instancia, amistadnan pa registra un hoben den e siguente areanan: Depeorte, arte y cultura, social, educacion, trabao boluntario, inovacion, comunicacion y desaroyo personal.

Procedura di inscripcion

Por inscribi un hoben entre 12 september – 23 september 2019, via FB, Instagram, Twitter; @poderdihubentud.

Via e-mail; [email protected] of na oficina di ATHA; Caya Appeldam 2 y oficina di Departamento di Cultura; .

Pa mas informacion por tuma contacto cu Roxy Carolina (Coordinador di Proyecto) na 582-3773 of whatsapp 565-5543 of [email protected]

