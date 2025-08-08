Durante un entrevista cu Franchesca Heinze cu ta directora di ( ATHA ) Asociacion Trabou di Hubentud na Aruba a duna di conoce cu dialuna awor 11 di augustus tweens camp lo cuminsa y lo termina 15 di augustus un diabierna y e ta tur dia di 8’or te cu 5’or atardi, e ta specialnan pe tweens, di unda e palabra ey ta bin di BETWEEN no ta mucho chikito y no ta mucho teeneger ainda nan ta net den e edad di 8 pa 13 aña, y nan hopi biaha den mucho di mucha of mucho extremo pasobra nan no ta grandi ainda.
Y asina ATHA a enfoca desde aña pasa riba e grupo aki pa asina por pasa un vakantie celebrando un siman largo dia internacional di hoben.
Franchesca Heinze a duna di conoce cu ATHA a keda fundi na 1986 ta como organisacion un asociacion cu tin un total di 50 miembro di diferente organisacion cu tin di haber cu mucha y hoben di edad di 0 te cu 15 aña, miembronan ta e.o Wit Gelekruis, Reclasering, Centronan di Bario, Sonrisa y tin diferente grupo mas. E actividadnan di ATHA unda fin di augustus tin e reunion general e asamblea general unda tur miembronan lo bin reuni cu directiva di ATHA y asina hunto dialoga riba e futuro di ATHA.
Pronto ATHA lo haci 40 aña di existencia y ta desaroyando diferente productonan nobo y awor nos tin ATHA Lab, y ta experimenta y explora producto y proyectonan nobo pa miembro, gobierno ariba peticion y nos ta trahando riba nos kinderrechtswinkel tambe tin nos consultancy y nos ta forma parti di comision di derecho di mucha y plataforma persona cu limitacion unda cu hunto cu otro organisacionnan nos ta reuniendo pa ratifica tratado di derecho di persona cu limitacion of sikiera parti di e tratado aki, asina directora di ATHA Franchesca Heinze a duna di conoce.