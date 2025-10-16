Tur aña, N.V. ELMAR ta realisa trabou di mantencion importante riba e red di distribucion di medio voltahe. E aña aki a yega turno di substacion Paardenbaai y substacion Pos Abou. Ayera diaranson, 15 di oktober 2025, nos a finalisa e trabou di mantencion den e substacion Paardenbaai, y entrante awe diahuebs, 16 di oktober 2025, nos ta cuminsa cu trabou di mantencion den e substacion Pos Abou. E trabou di mantencion den e substacion Pos Abou ta for di diahuebs 16 di oktober 2025 te cu diahuebs 23 di oktober 2025.
E trabou di mantencion aki ta wordo ehecuta sin desconecta e servicio di coriente pa 8 ora durante dia. Y pa ehecuta e trabou aki, e carga (load) electrico ta wordo temporalmente traspasa di un parti pa otro parti di e red, pa sigui garantisa servicio di coriente na cliente. E traspaso di e carga electrico, conoci tambe como “schakelen”, ta un parti regular di e operacion diario di distribucion di coriente, cu ta tuma lugar durante henter e aña.
Den cierto caso, kabelnan cu a keda “energized” sin carga (load) durante algun tempo por desaroya un debilidad den nan isolacion. Ora e kabelnan aki ta wordo pone bek den uzo, por surgi algun problema tecnico inespera. Esaki por causa interupcion temporal di coriente den e areanan di Pos Abou, Bubali, San Miguel, Washington y un parti di Palm Beach durante e periodo di trabou di mantencion aki.
E tecniconan di ELMAR ta monitor e situacion di cerca, y ELMAR ta asumi responsabilidad pa soluciona cualke interupcion cu por surgi y pa minimalisa su impacto riba nos comunidad. Den caso cu tin un interupcion, ELMAR ta actua inmediatamente pa soluciona esaki den e manera mas rapido y sigur posibel.
E trabounan di mantencion aki ta esencial pa sigui mehora e confiabilidad y resistencia di e sistema electrico di Aruba. ELMAR ta compronde cu un interupcion imprevisto di servicio di coriente ta causa molester y inconveniencia, y ta pidi disculpa pa cu esaki. ELMAR lo sigui traha cu prioridad riba e areanan afecta pa restaura e suministro lo mas pronto cu ta posibel, mientras cu nan ta fortalece e red pa un futuro mas sigur y stabiel.