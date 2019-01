Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general y specialmente e automobilistanan cu ta haci uzo di e caminda Italiestraat pa L.G. Smith Blvd via Caya di Pos (e

caminda pabao di Sun Plaza), cu no por bira mas na man robes bay LG Smith Blvd ya cu e caminda

aki a bira di un solo direccion; solamente pa trafico saliendo di LG Smith Blvd. Trafico pues for di Italiestraat direccion L.G. Smith Blvd mester bira na Visser Trading via Engelandstraat, Frankrijkstraat pa sali den Schotlandstraat y sigui pa bushiri y vecindario. Ta pidi tur automobilista pa tene cuenta di e desviacion importante aki y haci caso di e borchinan di trafico.

