Ateliers ’89 Punto Di Beyas Arte Aruba tin e placer di anuncia Poesia Escritura ta su siguiente workshop pa e luna di September. Bou di e guia di e artista multifacetico maestro yama Arturo Desimone. Cuminsando Dialuna September 1 pa Diahuebs 25. Cu un presnetacion na final di e owrkshopaki di e obranan concebi. Workshopnan ta di 12 aña pa arriba y ta riba Dialuna Dimars y Diahuebs. Di 6.30pm pa 9.30pm.

Pam inscribi porfavor manda un email na [email protected] cu tur bo informacion. Tambe por yama na 56564613 o via website na www.atleirtes89.org

Aki ta sigui e informacio di e contenido pa e maestro Artuiro Desimone.

Na Luna di September, nos lo presenta un curso multilingual tocante poesía mundial. E instructor pa e curso aki ta e poeta, periodista y artista visual Arturo Desimone.

Kico e curso ta encera?:

Tur participante lo ricibi ehercicio y tarea cu ta involucra skirbimento y lesamento di poesia. E alumnonan por realisa nan tarea paden y pafo di e contexto di e tayer. Nos ta bay combersa tocante con e multilingüismo di Aruba y su habitantenan por sirbi como bentana pa miho contempla e evolucion di poesia na diferente parti di mundo, durante diverso epoca. Tres encuentro intensivo lo tuma luga tur siman (Dialuna, Diamars y Diahuebs atardi-anochi) riba campus di Ateliers89 na Dominicanessenstraat.

Tambe lo celebra actividad grupal di caracter mas informal of liber, pafo di horario oficial, por ehempel pa proyecta película tocante poesía y bida di e poetanan.

Hunto nos ta bay explora tur elemento di e proceso di creacion poetico, y e trabou envolvi pa alimenta esaki. E meta ta pa yega hopi mas leu cu e formatonan convencional loke a pone limite riba poesia (como e funcionnan tipico parokial, ceremonial of estrictamente localista). E programa di estudio aki ta bay profundisa, concretisa (atraves di uzo di imagen y simbolo) y amplia e habilidadnan y auto-conocemento di cada integrante. Nos ta pursigui e florecemento di un mirada panoramico riba nos region, nos isla y mundo. Tur participante lo desaroya un wowo y mente mas critico en cuanto e uzonan di lengahe den tur aspecto di bida diario.

E participantenan lo bin den contacto cu texto menos conoci y un bibliografia rico y extenso di poema di tur caminda di nos dushi planeta: un planetario poetico. Alabes, nos ta bay duna importância na e poder y e arte di traduccion literario, como un forma vital pa fomenta nos dushi Papiamento. Traducción for di otro idioma pa Papiamento (y vice versa) ta un herment sumamente importante pa isleño. E participantenan por entrega y declama nan trabou poetico na cualke di e cauter lenga dominante na Aruba: sea Papiamento, Ingles, Spaño of Hulandes. Nos ta encurasha alumno pa produci na kada ken su “lenga di mama” propio, of na e lenga preferi of e idioma adoptivo.

Esmas, lo tin oportunidad di conoce varios poeta reconoci di afo, pa via di yamada “livestreaming”, of hasta a traves di un bishita sorpresa “en bibo” pa combersa. E curso aki tambe ta perfecto pa hende interdisciplinario of pa hende cu inclinacion hopi mas visual cu literario, pasobra e instructor Arturo mes tambe ta artista visual cu varios expo internacional tras di dje.

Manera Pancho Geerman a yega di bisa di cierto buki di poesia: “nos ta invita bo bin pela cu bo caweta, cautela, perserverancia y dedicacion e contenido y nificacion(nan) di cada poema. Cada un, irespecto idioma, y cada pintura, tin su misterio cu ta pica bo cerebro y bo sintimentonan.”