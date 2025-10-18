Nos na Ateliers ’89 ta sumamente contento cu e organisacion di e evento aki yama, FUZE Art Exhibition, cu a dicidi di invita Ateliers ’89 Punto Di Beyas Arte Aruba su artistanan pa participa na dicho evento. Na unda nan comishon critico a dicidi y escoge y acepta segun nan criteria e tremendo obranan di arte di nos artistanan. Pa representa Aruba bou di Ateliers ’89 na FUZE Art Exhibition. Cu e gran oportunidad pa nos artistanan cu na marketing personal, contacto internacion prensa ,y conoce curadornan internacional di arte cu por trece otro intercabionan interesante. E apertura lo ta otro siman di Diamars 22 pa 26 di October 2025. Tur esaki na centronan di exposicion na BAHAMAR, Nassau Bahamas. Unda su gran apertura lo wordo efectua pa e famoso artista LENNY KRAVITZ.
E escogencia y invitacion di e artistanan di Ateliers ’89 e biaha aki a bira; dermatologo y artista Nuris Lampe cu su excelente pinturanan. Romelinda Maldonado artista tres dimensional cu su esculturanan intenso y fantastico y Director Artista y Curador di Ateliers ’89 Elvis López cu su instalacionnan, di dibuho y obheto mural. Trahando hunto cu e gran artistanan aki ya pa basta tempo formando e team grandi di Ateliers ’89. Ateliers ’89 ta sumamente orguyoso cu nan por representa Aruba y Ateliers ’89 engrande na FUZE. Creando y presentando sin duda un galeria fuerte cu obranan unico cu diferente tipo di exprecionnan contemporaneo. Cu lo ta yen di sorpresa pa deleita pa tur esnan cu por bin mira e exposicion.
Cu participacion di 120 Artista e exposicion di FUZE aki ta priminti di bira uno fuerte y cu hopi expectativa den e siman grandi di su presentacion. Ta keda nos pa invita tur cu kier aporta pa haci donacionnan direct na Aruba Bank bou di stichting Ateliers ’89 Academia de Bellas Artes Aruba nr; 2222970190. Nos ta termina agradiciendo tur miembronan Fundacion Ateliers ’89. Nos sponsornan di semper pa nos programa anual na Ateliers ’89. Tur cu a traha duro pa haci e presentacion di Aruba na Bahamas posibel. Unda cual lo ta balapena pa ricibi un yudansa financiero, aporta!, cu lo ta e cheri riba e bolo.