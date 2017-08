Ateliers ’89 cu su di dos exposicion di fotografia

Ateliers ’89 Academia Di Bellas Artes Aruba, den su programa di Arte Den Bario, ta presenta su di dos exposicion di fotografia diahuebs awor na Ling and Sons Supermarket.

Cu inmenso placer y alegria nos ta informa cu atrabes di e ayudo grandi di Ling and Sons Supermarket, Ateliers ’89 ta habri su segundo exposicion di fotografia. Esaki den e sala y entrada mayor di Ling and Sons. Un exposicion unico na unda lo presenta e obranan mas recien di e participantenan. E biaha aki cu e adultonan di e workshop fotografia di Arte den Bario. Tur esaki cu e guia mahestral di e maestro artista Venezolano, Daniel Benaim.

Unico pa a kies pa e forma aki di presentacion. Pa asina por hiba e obranan di

arte aki mas cerka di e publico en general. E obranan di diez artista ta varia entre e diferente topico cu e participantenan a haña pa traha cu ne durante e luna di e workshop aki. Daniel Benaim a sa di trece e workshop aki di luz na un manera excelente den e Black Box na Ateliers ’89. Y sigur a laga tur e participantenan encanta cu su manera profesional di traha y duna les.

Ling and Sons mes a sa di yuda Ateliers ’89 caba na varios ocasión. E biaha

aki den nan concepto di renobashon a ofrece e artistanan, amantenan di arte y

publico en general un anochi agradabel y placentero pa bishita. Bini y realsa nos

nos arte y artistanan cu bo presencia y asina disfruta di tur locual nan tin di ofrece y tambe e bunita obranan cu lo wordo presenta! Diahuebs anochi for di seis or.

Ta finalisa gradiciendo Ling and Sons, Cede Aruba, Unoca, Compra, Print Media, Lupita y Rubia Bernabela, MASHA MASHA DANKI!