Atardi di conscientisacion en conexion cu Dia Internacional di Derechonan di Hende Humano

Stichting Rancho conhuntamente cu e studiantenan di prome aña di Social Work and Development University Of Aruba ta organisando un atardi di conscientisacion pa e comunidad di Rancho y Aruba completo en conexion cu “Dia Internacional di Derechonan di Hende Humano”. E evento a wordo organisa door di nos boluntario nan; Thalina Willems y Mirline Esperance en conhunto cu nan klas cu ta studiantenan di Social Work and Development na Universidad di Aruba. E actividad aki tin como meta pa informa y trece conscientisacion na un di e gruponan di mas bulnerabel na Aruba. “Nos Muchanan”.

E Actividad pa e Muchanan lo tuma luga entre 4:00PM – 7:00PM:

*Registracion di e muchanan ta encurasha, lo por haci esaki door di manda un mensahe na nos Facebook page: Centro Di Actividad Rancho.

*Lo tin pintamento, movecion fisico, un pelicula dirigi na nos muchanan pa asina nan lo por conoce nan derecho nan di un manera interactivo y placentero.

– Charla pa Adultonan lo tuma luga entre 7.30PM – 9.00 PM: Lo tin un charla pa adultonan enfocando ariba e derecho nan di mucha, y e tipo di abusonan di mucha, y con abo por forma parti di e solucion pa combati abuso di mucha aki na Aruba.

Nos kier a invita pueblo completo pa asisti, y asina forma parti di evento aki.