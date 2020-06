Atan Lee menasa cu morto a bay entrega keho na Ministerio Publico pero a keda manda pa Warda di Polis

Diamars mainta Sr Atan Lee a presenta na Ministerio Publico pa un menasa cu morto riba Facebook. Sr Lee a menciona mas o menos dos luna pasa el a cuminsa cu un lucha y e no por a kere cu esaki ta bay den un forma menasante. Tur hende ta wak facebook con ma keda menasa. ” Mi a haya conseho pa bay haci menasa debi na daƱo y te hasta un consehero a bisami pa haci un denuncia”. Mi a wordo menasa personalmente tambe y mi ta bay laga bo cas na werki y Sr Lee a bisa e persona e no tin miedo pasobra e ta bringando pa Aruba y asina e persona a keda menasa. Dialuna anochi ma haya un menasa fuerte cu si mi sigui bala lo cay y esaki si ma cay sinta y ora ma lesa loke ma haya mi no por a imaginami. Mi ta pensa con nos pais a bira asina, ta mafia tin na e pais aki cu bo no por bisa nada pasobra nan ta matabo of busca manera pa tapa bo boca. Un otro mensahe a bisami escoge morto o bibo y nos ta biba den un pais democratico, o comunista. Tur ta pasobra e asunto di gemeente, esaki ta bin di un solo hende y mi kier ripiti ami no ta kita constitucion di Betico e ta mi idolo. Betico semper a stima Hulanda y kier a sali for di constelacion di Antias Hulandes loke el a logra y e ta keda nos libertador y su fecha ta keda celebra. Ta awor aki nos ta colecciona firma pa pidi un referendum cu tampoco no tin den nos ley y ta via nacion uni nos ta pidie su logra haya tanto voto, tur e cosnan aki ta ponebo pensa si bo ta bon den bo lucha como un bon Arubiano a descubri e abuso cu a keda tuma den e pueblo aki, y mira cuanto e politiconan a cobra basta placa. Ma yega di haya menasanan menos pero e menasa fuerte tabata dialuna.

