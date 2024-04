E fundado di OPSGROUP, empresa cu ta supervisa e espacio aereo y aeeropuerto, Mark Zee, a comunica na Reuters cu e atake Irani contra Israel a causa mayor interupcion di transporte aereo desde e atentado contra e Twin Towers (World Trade Center) dia 11 di september 2001.



“Desde e momento ey, no a tuma luga un situacion caminda cu a cera tanto espacio aereo diferente den un sucesion asina lihem, loke ta genera caos,” Zee a declara, destacando cu e perturbacionnan por dura varios dia mas. E anochi di diasabra Iran, Israel, Irak, Jordania y Libanon a cera nan espacio aereo, mientras cu drone y misil Irani tabata dirigi n’e teritorio Israeli.

E aerolineanan grandi mester a suspende of redirigi nan vuelo di e zona di Medio Oriente pa dos dia. E teritorio Irani ta sirbi como ruta di transito p’e vuelonan for di Europa pa Asia, pa cual e avionnan a haya nan obliga pa bula riba Egipto y Saudi Arabia of Turkia pa evita e espacio aereonan cera. E empresanan regional principal di aviacion, Emirates Airlines, Qatar Airways y Etihad Airways ya a reanuda nan vuelo.

Iran a cuminsa e anochi di diasabra cu un atake, lansando mas di 300 drone y misil di diferente tipo contra Israel como respons n’e agresion di esaki contra e Consulado Irani na Damasco. No obstante, Tel Aviv ta bisa di a intercepta un cantidad mayor di e obhetivonan, cerca di 99%, mientras cu e otronan a cay den e base aereo di Nevatim, situa den e districto zuid di e pais, causando daño menor n’e infrastructura.