ATA trahando pa atrae turismo for di Europa hunto cu Bonaire y Corsou

Despues di un reunion durante e conferencia di ATV cu oficinanan di turismo di Bonaire y Corsou unda cu representante di aeropuerto tambe tabata presente. Aki a papia tocante e posibilidad pa haci un alianza di e islanan ABC den conhunto como destino turistico pa atrae mercado di Europa. Sra. Ronella Tjin Asjoe – Croes, CEO di ATA ta splica.

E deseo semper t’ey pa logra esaki pero e complicacion na e momento aki ta e conexion entre e islanan cu awor aki ta un tiki riba pia, pero ta algo cu ta sigui monitorea. Tin algun aerolineanan manera Aruba Airlines cu a introduci conexionnan, Divi Divi tambe cu ta un compañia chikito cu a logra vuelo recientemente y pa ultimo tin Insel Air.

Esakinan ta aspectonan cardinal pa por ofrece un pakete cu diferente destinacion y e operadornan sa di e dificultad cu tabata tiny pesey awor aki ATA a decidi di warda un rato , pero si mester cuminsa cu algo pa por ofrece paketenan cu destinacion dual of cu tres destinacion den un solo pakete .

Esaki ta keda punto di atencion primordialmente pa mercado Europeo. ATA no solamente ta mira islanan bisiña pero tambe por ehempel tabata tin un reunion cu oficina di turismo di Peru, mirando cu e combinacion aki Peru – Aruba ta masha gusta den mercado Italiano y tambe tin potencialpa esunnan Aleman.

Naturalmente ta keda traha riba dje y nutri, incluso trahando tambe riba conexion aereo directo for di Peru pa Aruba cu lo por hacie un pakete mas interesante atrobe. No mester lubida di e mercado cu tin caba manera Italia cu ya caba ta combina hopi e destinacion Merca cu Aruba cu kisas un vacacion di shoping cu e playanan di Aruba. Esaki ta e tendencia cu tin y ATA ta keda traha riba dje, segun Sra. Ronella Tjin Asjoe- Croes, CEO di ATA.

Comments

comments