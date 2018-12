ATA tin reto grandi pa 2019 principalmente e segundo mita

E reto mas grandi cu Aruba Tourism Authority tin pa otro aña ta pa mantene e nivel di entrada cu ta wordo proyecta cu lo conoci pa medio di turismo. E realidad di aña pasa ta cu a sera un aña hopi positivo apesar di e reto di Venezuela, caminda a conoce un caida leve den volumen di bishitante, e entrada cu ATA a haya pa medio di turismo a surpasa e meta stipula aña pasa. A sera cu un crecemento di 6 porciento den entrada compara cu 2016. E aña aki ta mirando e mesun tendencia pues a logra sigui cu esaki. Otro aña e reto ta pa logra mantene e entrada aki siendo cu dos aña atrasa di otro a logra sigur resultadonan hopi halto. Esaki ta bini dor di diferente motibo pasobra e demanda ta hopi fuerte pa Aruba y tin e diferente aspecto cu pa diferente destinacion den caribe nan tabata un tiki “out of the picture” pa motibo di diferente horcan cu a azota e destinacionnan aki. Aunke nan ta biniendo bek y nan ta bek y cu producto nobo na prijs sumamente atractivo cu Aruba tin cu competi cune y no solamente propiedadnan sino hotelnan y aerolineanan cu mester competi cune. Pues e proyeccionnan di ATA ta bisa cu tur benta ta indica cu e pa e prome seis lunanan no lo bai tin problema y nos no lo sinti e impacto aki e ventanan ta bajendo hopi bon y Aruba lo conoce un high season hopi fuerte. Aunke aworaki e enfoke ta riba e segundo mita di 2019 pa logra mantene e nivel halto cu nos a custumbra cune. Ja caba e strategianan ta cla pa bay den place. Esta si mester drenta cu otro oferta p’asina competi riba e mercado di Caribe aki.

