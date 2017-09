ATA tin cuater punto di midicion

E tema di turismo semper ta keda uno di discucion. Hopi hende no ta contento cu e cifranan pa loke ta e cantidad di bishitantenan cu ta bin Aruba. No ta mira e turista mas manera antes. Segun CEO di ATA Sui Generis, Ronella Tjin Asjoe-Croes, nan ta midi nan mes a base di indicadornan nacional. Bao di cada un di eseynan tambe tin diferente punto di midicion den ATA. Na final di dia, tur hende ta responsabel pa nan area. Nan tambe tin metanan pa cumpli cun’e, pa asina por logra e logro total cu ta e logro nacional pa Aruba su turismo.

Si cuminsa pa contesta e pregunta, door di simplemente wak, ta 4 cos ta midi. Cuater cos Gobierno tin den su maneho, cuater cos cu ATA ta raporta a base continuo. Ta e cantidad di bishitante cu ta keda importante, ta e ingreso por medio di turismo, cu ta wordo registra door di Banco Central. E di tres punto ta Revenue per Available room. Entrada pa camber di hotel, cual ta algo masha peculiar, pero a dicidi cu esaki ta un midicion nacional pa exito di turismo of no. Di cuater ta cantidad di bishitante crucero, cu tambe ta un meta y un obhetivo riba su mes.

Bao di cada un di e cuaternan aki tin un cantidad di otro cosnan cu ta midi.

Si wak e cuaternan aki, por mira cu den e ultimo periodo di 2011, pa 2016, un biaha mas, bayendo bek na e ATA Sui Generis tambe. Claro tin tur e cifranan anterior, pero por mira pa e ora ey pa e cantidad di bishitante, esaki a crece cu un averahe anual di 5% pa Aruba, pa loke ta trata ingreso. Esaki a crece 4%. Averahe anual durante di e periodo aki. E entrada pa camber di hotel a crece cu un averahe anual di 5% y bishitante crucero cu un averahe di entrada anual di 2%. Tur e resultado di e aƱanan ey y bay midi con el a crece a base anual. Si bay bek, si coy 2016 y bay bek na 2011, unda cu tabata, ora cu nan mes a cuminsa cu ATA Sui Generis, cu e modelo nobo, por mira cu e entrada por medio di turismo, si compara 2016 cu 2011, a subi cu mas of menos 29%.

Den e parti di mercadeo ta importante pa tene esaki na cuenta si ta pone hopi placa of falta mas pa pone pa haya otro destinacionnan.

Tjin Asjoe-Croes ta sigui splica cu locual cu bo ta pone den invercion y mercadeo y locual cu bo ta saca, ta evalua si e ta bon, ta suficiente of no suficiente, cual ta un pregunta en berdad, cu tin su valides tambe. Na final di dia tin cu cumpli cu e metanan, pero tin ora ta surpasa nan, tin ora ta pusha mas fondo, pasobra cos ta dificil. Bo ta logra bo metanan casi modera. E ta depende hopi di e situacion tambe.

No tin hopi diversificacion den e oferta, segun e CEO. Tur ta ofrece mesun cos tambe, pero por ehempel, si mira un Red Sail sports. E tabata e prome, papiando di actividadnan riba beach, a bin cu e jet. No sa cuanto ta paga p’e, pero ciendo e prome cu a bin cun’e y no sa cuanto tin’e awor aki, pero nan tabata cobra premium na e bishitante. Algo innovativo cu a resulta hopi bon pa nan. Tin cu sigui wak tambe pa diferencia bo producto, pero hopi importante ta cu tin hopi comunicacion cu diferente sector. Kisas no ta yega na tur hende den tur e sesionnan cu nan ta organisa, pero si ta pa ATA ta yega na tur. Mester tene cuenta tambe cu e bishitante cu su gustonan tambe ta cambia. Esun cu semper a bishita, tin cierto gusto, pero esun nobo, esun mas hoben, kende tambe ta parti di e prioridadnan strategico pa Aruba su turismo, tambe tin otro gusto. Mester bay cu e tendencia aki tambe. Ta un combinacion di cantidad, cu kisas ta mucho hopi pa cierto sectornan y e ta un combinacion tambe di wak bon kico bo ta ofrece. Si bo ofrece un bon producto, bo por cobra te hasta un prijs premium y e ta bay y nan ta dispuesto pa pag’e.