ATA ta lansa promocion “Pimp My Cup” pa Carnaval 65

Manera ya ta conoci, e atencion continuo na desaroyo di nos producto turistico na na cuido di nos isla ta critico pa entre otro un desaroyo turistico saludabel y duradero, pero tambe pa bienestar di nos comunidad. Aruba su turismo ta depende di esaki, cual sigur ta evidente basa riba e plan di desaroyo di destino turistico ‘Cu Mira Pa

Futuro’, cual A.T.A. a desaroya na 2017. Pero tambe basa riba e estudio di Capacidad di Carga (cuanto mas por desaroya y con por desaroya) cu A.T.A. a inicia na 2018 y ta finalisando actualmente. Parti importante di e plan ‘Cu Mira pa Futuro’ ta pa inverti den nos producto, y percura pa haci un y tur mas consciente di e retonan y importancia di topiconan manera hospitalidad, seguridad, cultura y nos medio ambiente.

PROGRAMA DI CONSCIENTISACION BAN SERIO!

Tur esaki A.T.A. ta trece dilanti pa medio di e Programa di Conscientisacion cu ta carga e nomber di Ban Serio! A lansa e programa aki aña pasa na September. Pa temporada di Carnaval, Ban Serio! ta pone e enfoke riba nos medio ambiente, e importancia di un Aruba limpi y e cuido di nos naturalesa. Asina Ban Serio! ta uni su mes na movecionnan cu a bin ta tuma luga manera prohibicion di uzo di saco di plastic, y ampliacion di esaki recientemente cu entre otro prohibicion di straw y cup di plastic, pero tambe prohibicion di sunscreen cu ta contene Oxybenzone. E aña aki tur esaki ta den transicion y lo drenta na vigor na 2020. Pa carnaval bao di e capa di ‘LETS TALK TRASH’ lo duna atencion na cuido di nos medio ambiente. Esaki ta encera e “challenge’” cu A.T.A. ta lansa “Pimp my Cup”, unda na un manera dibertido A.T.A. ta duna su granito na tur esfuerso haci, andando. Ta invita un y tur pa uni nan mes na e “challenge’ aki.

PROMOCION PIMP MY CUP

“Pimp my Cup” ta encurasha nos comunidad carnavalesco pa uza cupnan re-usabel enbes di cupnan di plastic cu por uza solamente un biaha y ta pa tira afo. Ta bon pa sa, cu durante e paradanan grandi, un persona ta uza un average di minimo 4 cup di plastic. Si conta esaki pa persona pa 4 parada grandi e ta suma na hopi uzo di cupnan di plastic. Y esaki por wordo reduci entre otro dor di trece bo propio cup duradero cu por wordo re-uza durante e paradanan di Carnaval. Pa encurasha e participacion di nos comunidad y pa celebra Carnaval 65, “Pimp my Cup” ta invita tur hende pa uza nan creatividad y decora nan cup re-usabel.

CON BO POR PARTICIPA?

Accepta e reto (‘challenge’); Decora bo cup duradero na bo gusto y uza bo cup re-usabel e carnaval aki. Pero tambe: Saca potret di e cup dorna. Manda bo potret riba e Ban Serio! facebook page via un private message –mensage priva y e team di “Pimp my Cup” lo upload esaki via e album publico. Share y invita usuarionan di facebook dor di like bo propio cup. E campaña lo dura 4 siman y e ultimo dia pa upload bo pic ta Diadomingo 24 di Februari 2019 pa 11:59 pm. E pic cu mas hopi like lo gana un ice jug grandi cu contenido.

