ATA ta felicita KLM cu nan celebracion 100 aña existencia

Dia 7 di oktober 2019 ta exactamente 100 aña pasa cu e pionero den aviacion Albert Plesman a funda e compania Koninklijke Luchtvaart Maatschappij – KLM. Esaki ta wordo celebra mundialmente y na Aruba a celebra esaki diasabra ultimo.

Na Aruba, KLM a yega pa prome biaha riba un diadomingo dia 23 december 1934 cu e aparato ‘Fokker F 18’ – ‘De Snip’. Esey ta pone cu fin di aña, KLM ta bay tin exactamente 85 aña ta bula pa nos isla. Durante e añanan, nan a trece hopi bishitante variando for di diferente paisnan Europeo pa nos destinacion.

KLM su compania ta conoci pa ta un compania stabil no solamente den existencia di su operacionnan, pero tambe pa cu su vuelonan, cu ta sali y yega na tempo pa nan destinacion. Mundialmente, KLM ta e compania mas bieuw y cu te ainda ta bula bao di su propio nomber.

Un di e atraccionnan cu KLM ta hopi conoci p’e pa esnan cu ta bula riba nan business class, ta cu nan ta ofrece un casita porcelana di ‘Delfts Blauw’ na nan pasaheronan. Pa e celebracion di 100 aña, e edicion special lo wordo revela riba e dia di nan 100 aña di existencia, esta dia 7 di october.

Durante e añanan, KLM a hunga un rol di suma importancia den e desaroyo di Aruba su industria di turismo unda e lazonan cu e compania ta uno cu ta fuerte y duradero.

Pa bay bek un poco den nos historia, ta bon pa sa cu na aña 1934, buelonan comerial a wordo introduci na Aruba y dia 15 di December 1934 un buelo hopi speciala sali for di Schiphol- Amsterdam. E avion tipo Fokker F-19 cu nomber ‘Snip’ a sali rumbo pa Antilles cu un crew di 4 persona di KLM abordo kende nan a prepara pa varios aña (!) prome cu nan por a realisa e vuelo largo aki. Nan a stop na nos isla hermana Corsou unda nan a yegapa prome biaha dia 22 di december y dia 23 di december nan a yega pa prome biaha Aruba riba un beach/landing strip na Savaneta.

Na aña 1935 nan a inicia cu buelonan scheduled pa nos isla unda entre otro por a mira ’Oriol’ y ‘Convair’.

Pa a studiantenan por a sigui nan estudionan avansa na Hulanda, KLM a manda avionnan manera Super Constellation pa Aruba y Corsou pa busca studiantenan Antiyano.

Awendia, KLM ta bula diariamente for di Schiphol pa Aruba, cual no solamente ta trece bishitantenan for di Hulanda pero tambe for di mercadonan Europeo, manera Reinonan Uni, Alemania, Belgica, Italia y Scandinavia-entre otro.

Durante 2018, KLM a trece un total di 34.373 bishitante pa nos destinacion, cual ta representa un crecemento di 8.7 % compara cu 2017. Compara cu 2011 – ora cu A.T.A. a bira independiente, por mira cu esaki a crece cu 195%.

A.T.A., incluyendo su oficinanan na Europa y na Den Haag, ta mantene lazonan fuerte cu KLM. Como tal, A.T.A. Europa ta participa den varios evento, entre otro un di e campionatonan mas grandi di Golf, e asina yama ‘KLM Golf Open’. Tambe ta bon pa menciona e cooperacion anual entre A.T.A. ty KLM pa loke ta trata e famoso KLM Marathon, cual a bira un evento importante pa nos isla como destinacion.

Den weekend cu a pasa, KLM a celebra su aniversario na Aruba. Durante e acontecimento tabata presente Gobernador Sra. Yvonne Lacle y Promer Minister di Aruba Sra. Evelina Wever-Croes.

Den su speech durante e anochi ameno, C.E.O. di A.T.A. Ronella Tjin Asjoe-Croes a laga sa cu “E lazonan fuerte y profesional cu e compania mas biew di aviacion mundialmente ta algo cu Aruba ta aprecia y balora hopi.” Como recuerdo a entrega un bunita obsekio na e Sr. Cees Ursem, Country Manager di KLM region Caribense como muestra di felicitacion y sigur aprecio pa cu e lazonan fuerte cu e compania KLM.

