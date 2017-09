ATA ta celebra Dia Internacional di Turismo cu un conferencia

Tur aña, Dia Internacional di Turismo ta wordo celebra mundialmente dia 27 di September. E celebracion aki ta globalmente na unda e enfoke ta basa riba e habilidad pa educa, empodera y produci cambionan den comunidad y conserva turismo como algo cultural y di balor economico.

E aña aki e organisacion internacional ‘United Nations World Tourism Organization’ (UNWTO) ta enfoca riba e tema ‘Sustainable Tourism – a Tool for Development’. Esaki ta den linea cu 2017 cu ta e aña cu ta enfoca riba ‘Sustainable Tourism for Development’.

Dia di Turismo Internacional ta wordo celebra desde dia 27 di September 1980, e dia cu e Statuten di e organisacion UNWTO a wordo reconoce y ratifica. Paz & Dialogo, Energia, Accesibilidad, Herencia Global, y Awa & Turismo tawata algun di e topiconan cu a wordo treci dilanti durante e ultimo 37 edicion previo di World Tourism Day.

E Secretary-General di UNWTO, Sr. Taleb Rifai, kende a bishita Aruba aña pasa, ta elabora referente Dia Internacional di Turismo bisando lo siguiente: “Aña pasa (2016) 1.234 miyon biahero a cruza fronteranan internacional den un solo aña. Pa aña 2030, e 1.2 biyon aki lo bira 1.8 biyon biahero. E pregunta ta, con nos por activa e forsa poderoso di e transformacion global, e 1.8 biyon oportunidad, pa contribui na haci e mundo aki un miho luga y pa avanza desaroyo sostenibel den tur su tres pilarnan (e aspecto economico, e aspecto social y e aspecto di medio ambiente)”. Ademas Sr. Rifai ta laga sa cu “Corda cu unda sea cu bo ta biaha, ki ora cu ta, semper respeta naturalesa, respeta cultura y respeta e huesped”.

Manera tur aña, A.T.A. ta commemora e ocasion aki cu un conferencia unda ta elabora riba diferente topico di importancia pa cu nos turismo. Minister di Turismo Sr. Mike de Meza lo habri e conferencia sigui pa Sra. Ronella Tjin Asjoe-Croes kende lo duna un presentacion ‘A.T.A.’s Strategic Direction for 2018: The Big Picture”. E conferencia e aña aki ta conta cu un variedad di orador manera sr. Olivier Henry-Biabaud, CEO di Tourism Competitive Intelligence, kende lo elabora riba e topico: ‘Mapping Aruba’s Competitiveness on the Global Scene: what data tells us’. Sra. Sanju Luidens CMO di A.T.A. lo introduci e topico ‘Evolution of the North America Creative Campaign’. Sigui pa, sr. Gregg Wasiak y sr. John Speers di e compania The Concept Farm kende lo elabora riba e topico ‘Autentic Aruba, a first look at the strategic & Creative Evolution’. Aki ta basicamente lansa e campaña promocional pa cu Norte America / Global pa 2018.

Den cuadro di e tema di e aña aki, Sra. Ronella Tjin Asjoe-Croes ta nota e importancia di participacion di nos comunidad pa cu un desaroyo turistico sostenibel; “E dependencia di Aruba riba turismo ta haci e necesidad pa enfoca riba un desaroyo duradero y riba nos comunidad uno di importancia critico.

Segun cifranan di World Travel & Tourism Counsel na 2016, Aruba su turismo total ta contribui cu 88.1% na GDP y ta representa 89.3% di empleo. Cada un den comunidad tin cu carga nan responsabilidad pa asina nos desaroya nos turismo na un manera sostenibel y pa asina nos salvaguardia nos pilar economico! Aki A.T.A. ta reconoce e balor di e forsa di mas cu un entidad trahando duro den ekipo pa logra esaki. Mester subraya si cu mester sigui conta cu e granito di cada hende pa asina nos por sigura cu Aruba lo cana e caminda desea pa cu nos desaroyo turistico”.