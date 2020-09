ATA: Proyeccionan pa cu luna di september

Durante reunion den staten Diahuebs siman cu a pasa, CEO di Aruba Tourism Authority a duna diferente update pa loke ta trata e situacion di turismo. Pa loke ta trata luna di september e siguiente informacion a wordo comparti.

Proyeccionan pa cu september

Segun A.T.A. su proyeccionan ahusta, por spera un total di entre 13.6 pa 18.6 mil bishitante. Revisando hunto cu Aruba Airiport Authority e vuelonan cu tin planea pa september y tambe mirando e tendencia cu por a mira caba durante e lunanan di juli y augustus, por spera un total di mas serca di 13.6 mil. E ta un hecho cu aereolineanan ta keda ahusta nan capacidad – pues nan ta maneha e situacion na un manera hopi dinamico. Nan ta blokia y reserva nan slots pa Aruba – nan ta blokia y bende nan vuelonan y di eynan nan ta ahusta conforme e demanda. Mester tene na cuenta cu september normalmente no ta un luna facil mirando cu school ta habri atrobe etc. y pues mester wak e patronchi normal di vacacion tambe.

Pa loke ta trata AHATA, inicialmente tawatin un grado di ocupacion premira pa luna di september di 18% y nan lo bay revisa esaki. ATSA ta anticipa un grado di ocupacion di 21%.

Tur hotelnan ta operando normal, cu excepcion di Riu Antillas y Divi Tamarijn. Renaissance Marina lo ta habriendo mediante di september atrobe y Eagle Aruba Resort & Casino entrante promer di october, despues di a sigui enfoca riba nan renovacion.

Conforme plan di promocion: A.T.A. ta lansando promocionan mas agresivo entrante september

Conforme e plan di promocion mas agresivo di A.T.A., den september ta drentando mercadonan na un manera mas agresivo. Esaki lo inclui ofertanan cu ta ricibi di nos socionan, yama nan “deals and offers”. Tambe lo lansa “Escape di Happiness” unda lo promove pa bishita Aruba y keda te cu e periodo maximo permiti y simplemente eherce bo trabou di aki. E tendencia aki ta wordo yama un “workation”. Tambe lo ta lansando campananan cu Expedia, cu ta un di e tour operadornan di mas grandi pa Aruba. Por bisa tambe cu na final di augustus a ricibi e promer grupo MICE na Aruba, despues di varios luna, y tambe a ricibi e promer “celebrity influencer” di Merca. Pues aspectonan cu ta re-inicia gradualmente. Lo sigui maneha e reputacion tambe di Aruba debidamente.

Te cu awo fuera di e pasonan tuma pa algun pais pa denomina Aruba como un pais di riesgo, no por bisa ainda con esaki a impacta Aruba su reputacion na Merca. Loke ta conoci ta cu Merca su “Centers for Disease Control” (CDC) a sigui mantene Aruba den e mesun categoria di riesgo pero a ahusta e descripcion pa cu Aruba. Actualmente algun dunadornan di trabao ta pidi nan empleadonan ora di regresa for di un vacacion di Aruba pa bay den cuarentena di 2 siman. Esaki ta un impacto cu nos por mira for di Merca entre otro, cual lo pone e consumidor pensa dos biaha prome cu e dicidi di bin nos isla pa su vacacion. Inicialmente Merca tawata recomenda tur biahero cu regresa for di nan biahe internacional pa bay den cuarentena boluntario pa 14 dia. Esaki a wordo ahusta recientemente y no ta un recomendacion mas pero si nan ta indica cu mester sigui protocol manera e uzo di mask, laba man frecuente y mantene e distancia fisico etc. Sinembargo otro destinacionan ta subi den e rango di menos riesgo manera entre otro St. Lucia. Y nan ta uza esaki pa posiciona nan mes fuerte den e grupo di destinacion pa biahe. Otro destinacion a drenta den un lockdown (Bahamas) y/of a cambia nan rekisitonan. Por ehempel Jamaica recientemente a ahusta nan rekisitonan debi nan e mesun motibo cu nos a mira na Aruba cu ta parti di e comportacion di nos comunidad. Apesar cu nan tawata creciendo pa loke ta e cantidad di turistanan, aworaki e bishitanten mester entrega nan test 10 dia adelanta cu bishita Jamaica y nan a re-introduci e hecho cu e bishitante no mag di sali for di e propiedad/hotel unda nan ta hospedando.

Nos bishitantenan ta nos embahadornan

Aunke a surgi preocupacion bou di nos bishitantenan pa cu e casonan creciente – especialmente esnan loyal na nos hotelnan timeshare – y pa cu e hecho cu tin hopi localnan na hotelnan tambe, por bisa cu nos bishitantenan ta keda nos embahadornan di mas grandi! Nan ta hopi contento y satisfecho cu tur e medidanan di seguridad cu Aruba ta tumando. Hopi bunita comentario ta wordo comparti riba rednan social y tambe sigur mester ta agradecido na Aruba su bishitantenan loyal cu sigur ta contribuyendo grandemente pa Aruba sigui di ta un di e destinacionnan preferi den region di Caribe.

Mercado Latino Americano & Turismo Crucero

A.T.A. a prepara un analysis di e situacion pa cu e Mercado di Latino America y lo ta discutiendo esaki cu autoridadnan concerni pa asina prepara pa un posibel re-apertura di Latino America. Ta den dialogo cu tur aerolinea concerni cu tin intencion pa inicia vuelonan, esta Avianca, Copa, Wingo y Aruba Airlines. Pa loke ta turismo crucero esaki ta keda un industria cu lo por tin mester mas tempo promer cu habri. No ta descarta cu e no lo re-inicia e aña aki.

