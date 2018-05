ATA preparando pa reunionnan di AFCA

Den dos siman un reunion di AFCA lo bay tuma luga den e siman di 15 di Mei unda ta bay probecha di enfoca riba e ekipo di benta di Aruba pa e mercadonan di Norte America y Canada pa sigura cu nan ta completamente up to date cu e producto Aruba. Sra Ronella Croes CEO di ATA ta amplia.

Ta bay mustra tambe na e agentenan di benta kico ta e desaroyonan cu a tuma luga recientemente. Pero tambe update pa medio di diferente presentacionnan pero e cos mas principal ta cu nan ta encarga pa bay bishita diferente propiedadnan y negoshi y asina lo cual cu nan ta transmiti den mercado ta den linea cu lo cual ta e ultimo desaroyo na Aruba tambe.

Naturalmente ATA tambe ta keda traha den background, pero esaki ta e team den e mercado principal cu ta bende Aruba y cu dia den dia unda of nan tin diferente enventonan unda nan ta bishita agencianan di biahe of tin eventonan special pa consumidor of pa otro aliadonan riba area di benta.

Asina pues hopi di e actividadnan aki ta tuma luga den forma structural anualmente den mercado di Merca y Canada y ATA ta keda zorg pa nan ta update siendo cu tin e ekipo completo cu ta consisti di esunnan cu ta traha full time pa Aruba. Tambe tin algun cu ta combina trabou pa ATA conhuntamente cu trabou pa otro negoshi pero tur ta hopi importante den mercado di Merca.

Den e update ta mustra tur e avancenan y plannan nobo di kico nan cambionan y con nan a evoluciona e acercamento den mercado pero ta comparti tambe informacion nobo unda den caso di awe ta bay duna un bista di e vision cu tin ATA den e proximo 4 aƱanan cu plannan . Y tambe nan a pasa den e diferente resultado y obhetivo cu tin premira entre otro y asina duna up date riba mercadeo y airlift di kico por spera den temporadanan di verano pero tambe winter pa mercado di Merca y e topico di aviacion, segun Sra. Ronella Tsin A Sjoe- Croes, CEO di ATA.

