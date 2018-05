ATA nunca a bandona e mercado di Venezuela. Mester bisa cu nan tin nan oficina na Venezuela manera semper cu e ekipo cu ta laborando , pero nan a tuma un paso recientemente cu nan a haci e oficina mas chikito y parti di e team a bay Bogota.Sra. Ronella Tjin Asjoe Croes CEO di ATA cu e reseña.

Pa loke ta Aruba, pa loke ta e mercado di Latinoamerica, e ta maneha di un forma centraliza di e mercado di Bogota. Venezuela ta keda semper cu su presencia y su oficina, pero en berdad nunca a wordo bandona .

Awor aki ATA ta probecha pa keda pusha e mercado un tiki mas cu normal mirando cu fronteranan tabata cera, y un di e aspectonan cu ta pushando actualmente ta e Aruba Summer Music Festival unda riba e siman aki por mira cu tin diferente avisonan local na Venezuela pa pusha e evento aki .

Naturalmente tin hopi Venezolano cu kier probecha atrobe di yega, Dificil semper pa contesta e pregunta cuanto di e Venezolanonan ey ta esun cu ta turista normal y cu por tin e capacidad financiero y ken no. Pero den todo caso tin e segmento cu si ta hopi atractivo cu tin e modo financiero y cu tambe ta probechando pasobra ta un mercado cu a keda wordo monitorea y voraal awor cu a caba di cera cuartal uno lo keda wak e proyeccion cu tin riba e aña aki y ahusta esaki.

E proyeccion cu ATA tabata tin pa e mercado di Venezuela, ta bou di locual a proyecta. Esey ta impacta e resultadonan total sigur pa loke ta mercado Aruba. E no impacta manera aña 2017 y cuartal uno cu e no a impacta den entrada riba turismo, ni den rendimento di cambernan cu AHATA a registra y asina tin mas indicadornan cu por midi esaki.

Asina cu den volumen por mira un impacto di Venezuela, pero riba e otro aspectonan a keda hopi limita y esey ta danki na otro mercadonan cu a sa compensa grandemente . Respecto cu esaki mester wak con lo por haya e grupo aki pa bisanan cu Aruba ta habri bek y cu por cuminsa bin como turista anto voraal esunnan cu avion priva.

CEO di ATA a splica riba esaki cu nan ta sigui haci nan trabou manera natural mes cos cu e mesun mercado ta keda drive, anto e venezolanonan aki tambe a keda pendiente di Aruba. Venezuela pa Aruba ta e di dos mercado mas grandi pero den Caribe por mira cu tin mercadonan mas grandi cu esunnan di Venezuela.

Aruba ta e mercado cu ora otro opcion aereo ta limita por observa con e Venezolanonan ta uza Aruba como hub pa sigui bay otro caminda, pues Venezolano mes y e mesun mercado di manera natural tin hopi interes den Aruba y ta keda monitorea e situacion sea pa un of otro motibo manera un bishita of sea pa sigui bay na un otro destinacion. Asina Sra. Ronella Tjin A Sjoe, CEO di ATA a relata.

