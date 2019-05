ATA: Encuentro fructifero entre Ministeran di Turismo di Aruba y Cayman Islands

E siman aki Aruba a yama bonbini na un delegacion di ehecutivonan relata cu turismo procedente di Cayman Islands. Anualmente e delegacion ta scoge un isla den region Caribense of otro destino, pafo di nan propio destinacion, pa reuni riba diferente aspecto turistico importante. Tambe nan ta reuni cu socionan local di e isla / pais pa asina enfoca riba temanan di interes y intercambia di pensamento.

E delegacion di Cayman Islands tawata consisti di diferente ehecutivonan entre otro Honorable Deputy Premier & Minister of Tourism Moses Kirkconnell, Chief Officer & Permanent Secretary Stran Bodden, Director of Tourism Rosa Harris, Deputy Director International Marketing & Promotions Oneisha Richards, Deputy Director Product Development Gail Henry, Assistant Director of Finance Kyle McLean, Human Resources Manager Amy Bothwell, US General Manager Thomas Ludington y finalmente Canada Business Development Manager Raymond Mathias.

A reuni cu Minister di Turismo di Aruba, y otro socionan local incluyendo ATIA, AHATA y miembronan di e ekipo di Aruba Tourism Authority. CEO di Aruba Tourism Authority, Ronella Tjin Asjoe-Croes a duna un presentacion referente desaroyo turistico di Aruba. Conhuntamente cu A.T.A. su CMO Sanju Luidens-Daryanani y Business Manager Dyane Vis-Escalona, a elabora riba un variedad di topico entre otro turismo den e region Caribense, educacion turistico y programanan pa un desaroyo sostenibel y Airbnb.

Nan ta considera nos destinacion como un isla ‘high end’. Tambe ta consiente cu nos isla su GDP ta consisti pa 90% di turismo (directo, indirecto y induci). Teniendo esaki na cuenta, Cayman a expresa nan interes pa conoce mas di Aruba su exito den turismo. Riba e pregunta kico nan ta pensa pa cu turismo den e region Caribense, nan ta di opinion cu Aruba ta sirbi como un role model.

Cayman Islands ta depende 60% di turismo y ta conta cu un populacion total di 60.765 habitante. Nan mercado principal ta –igual cu Aruba: Norte America. Aña pasa a ricibi un total di 463.000 stay-over arrivals & 1.9 miyon cruise arrivals.

Riba potret por mira ehecutivonan di Cayman Island y Aruba Tourism Authority.

-FIN-

