Association of Aruban Realtors (AAR) despues di un reunion cu AFTA a revoca su Commission Guidelines. E guidelinenan aki ta limita competencia den prijs entre intermedario, y esey a base di e Ordenanza encuanto Competencia (Mededingingsverordening; AB 2020 no. 103) ta prohibi desde 1 di januari 2024.



A traves di e revocacion di e guidelinenan aki ta kita e limitacion pa competencia denprijs, loke por conduci na tarifa mas abao. Esey ta faborabel pa consumido y empresa cu ta haci uzo di servicio di intermediario. Pa motibo di e revocacion rapido di e guidelinenan di parti di AAR y e tempo corto desde cu e Ordenanza encuanto Competencia a drenta na vigor, AFTA a para su investigacion encuanto AAR y su miembronan.

Tocante e posibel conflicto di e guidelinenan di AAR cu e Ordenanza encuanto Competencia, AFTA a ricibi señal di advertencia for di mercado. Pa motibo di esey AFTA a inicia un investigacion y a pidi informacion di AAR. AAR a suministra e informacion ey rapidamente y despues di un entrevista cu AFTA a dicidi di revoca e guidelinenan inmediatamente. AAR mientras tanto a comunica e revocacion di e guidelinenan na su miembronan.

AFTA ta satisfecho cu e paso aki di AAR, cu ta conduci inmediatamente na un mehoracion AFTA a dicidi di para e investigacion. AFTA lo sigui monitor e desaroyo di tarifa pa sevicio di intermediario.

Tocante AFTA

AFTA ta e autoridad independiente encuanto competencia di Aruba cu ta fomenta competencia husto pa crecemento economico y mas prosperidad pa hende y empresa.

AFTA ta encarga cu supervision y cumplemento cu Ordenanza encuanto Competencia (Mededingingsverordening). AFTA por haci investigacion y si ta necesario den caso di infraccion, impone multa of orden bao di multa coercitivo (last onder dwangsom). AFTA ta vigila cu no ta stroba, limita o falsifica competencia entre empresa y cu empresa no ta abusa di nan posicion di poder.

Pa mas informacion bo por tuma contacto cu AFTA via [email protected].