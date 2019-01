Assistent di dokter kita di trabao pa a sostene relacion cu pashent

ROOSENDAAL- Un assistent di dokter di 54 aña a wordo retira for di trabao, pa motibo cu e tabata den un ‘geregistreerd partnerschap ‘ cu’n pashent cu tabata terminal. E tabata su unico heredero.

Hues a termina su relacion di trabao cu’n Praktijk di Dokter di Cas, segun Omroep Brabant.

COMPRA DI CAS

E muhe tabata envolvi den un peticion di eutanasia pa e pashent. Ora cu esaki a wordo nenga door di un di dos dokter, el a yuda e homber den e proceso di fayeciemento (morto a causa di no come of bebe). E dokter di cas a bin tende di esaki te despues di cu e homber a fayece y a pidi su retiro.

E muhe desde 2014 tabata bishita e homber y na 2015 a wordo nombra heredero. El a divorcia di su casa, cu kende si e tabata tin relacion y a bay den un parnterschap cu e anciano, cu a cumpra un cas nobo pa e muhe, cu a bay biba den e cas en cuestion. Algun luna despues, na oktober 2015, e homber ta bin fayece.

RELACION SIN AMOR

E muhe den corte a defende su mes door di bisa cu el a cumpli cu e deseo di e pashent. Esaki no tabata kier pa su herencia cay den man di estado, cual ta sosode ora cu no tin heredero. Tambe esaki lo tabata e homber su manera di gradici’e pa su cuido durante e ultimo añanan. No tabata trata di un relacion amoroso, e termino aki tabata un idea di e notario pa motibonan fiscal.

Hues no a guli e storia. E muhe tabata tin interes financiero cu morto di e homber y e mester a sikiera pone e dokter na altura di su relacion. E mester a tuma distancia di e homber según e huez esaki ta algo reprochabel. Con grandi e herencia ta, no ta conoci.

