Asociacion Trabao di Hubentud Aruba dilanti den e raportahe tocante Derecho di Mucha

Dia 20 di november 1989 Nacionnan Uni a acepta unanimamente e Tratado Internacional Tocante Derecho di Mucha na New York. Reino Hulandes a firma e tratado aki na 1990 y dia 8 di maart 1995el a ratifik’e. Aruba a bira “medegeldig” dia 17 di januari 2001. Como estado participante Aruba,hunto cu e otro partinan di e Reino a raporta cada 5 aña. E aña aki mester bolbe raporta. Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba (ATHA) cu sosten di CEDE Aruba y UNICEF Nederland, ta hiba e delantero e aña aki pa produci dos rapport: 1) un rapport di parti di e organisacionnan no- gubernamental (NGO) y 2) un rapport di parti di hobennan. E proyecto aki ta ser guia door di Sra. drs. Caroll J. Kock.

Pa loke ta e prome rapport, e aña aki lo raporta segun e version abrevia. Antes e Comite di Derecho di Mucha na Geneve tabata pidi gobierno pa duna un rapport extenso riba tur medida cu nan a implementa pa mehora derecho di mucha. Riba e rapport ey organisacionnan no – gubernamental(NGO’s) ta reacciona, e asina yama “schaduwrapport.” Sin embargo, segun e version abrevia, NGO’s tin e prome palabra. Nan tarea ta pa entrega na e Comite un “list of issues”, dus un lista di loke nan ta haya cu no ta bayendo bon pa loke ta derechonan di mucha. Asina nos por bisa cu ta NGO’s ta defini den ki direccion ta hiba e rapport pa Geneve. E Comite di Derecho di Mucha ta habri tambe pa scucha di mucha y hobennan mes kico nan ta haya di e Tratado y con ta atende cu nan derechonan.

Pa yega na e “list of issues” ATHA ta reuni tur su miembronan y tambe no- miembronan cu e mesun grupo meta. Un total di 76 organisacion, cu ta traha cu mucha y hoben a ser agrupa den 7 sector. E prome sesion ta ser teni dia 8 di april binidero (cu grupo di scouting y asistencia social di bario). Riba peticion di varios organisacion a dicidi pa pidi tur organisacion pa trece un representante pa hiba palabra. Por bin cu un persona como “toehoorder”, aunke ta uno so ta hiba palabra. Organisacionnan cu tambe ta traha cu mucha y hoben te cu 18 aña y cu no a haya un invitacion ainda, pero cu kier participa na e proceso aki por yama ATHA na 582-3773 of na 563-5225.

Pa loke ta e di dos rapport di parti di hobennan, ATHA lo haci un investigacion bou di hobennan entre12 pa 18 aña. Esaki lo inclui un encuesta bou di un muestra representativo di 20 klas di scolnan secundario pa un total di 365 hoben. Un otro parti di e investigacion ta un entrevista cu hobennan den situacionnan vulnerabel. Tur contesta di e hobennan lo keda anonimo. Asina hobennan tambe lo laga nan bos resona fuerte den e rapport aki. Si mayor of hoben tin pregunta por yama na ATHA of yama/whatsapp na 563-5225. Lo rifa un tablet entre tur hoben cu participa den e investigacion aki!

