Asociacion empleadonan di WEB VWI ta condena campaña publico sushi contra directornan

Asociacion di Empleadonan cu un contracto individual di W.E.B. Aruba N.V. (VWI) a tuma nota di e rueda di prensa di Gobierno, di ayera 28 di juli 2021, den cual Sr. ingeniero Richard Eman, director interino di Utilities Aruba N.V., a duna un relato.

Tambe VWI a tuma nota di un cantidad di acusacionnan contra e dos directornan di WEB cu a sali publica den e matutino Diario y tambe den Solo di Pueblo. Ora prensa a puntra Sr. Eman kico ta e motibonan pa ta considerando pa kita e directornan di WEB for di trabou, Sr. Eman no kier a bay den detayes. “E berdad ta cu Sr. Eman no por bay den detayes pasobra, te cu VWI ta na haltura, no tin motibonan real pa kita e directornan for di trabou.”

Tambe, nan ta bisa, a sali publica den prensa cu e directornan di WEB lo ta tranca e proceso di negociacion cu e empresa proveedor di gas natural liquido (LNG), esta EAGLE LNG. E acusacion aki tampoco ta cuadra cu e realidad. VWI ta representa mas cu 75 porciento di e staff di WEB y su miembronan ta cerca y conoci cu kico ta e berdad di loke ta pasando cu e asunto di LNG y cu e asunto di RECIP. Nan ta bisa cu declaracion di sr. Eman, bisando den e rueda di prensa, cu ta WEB mes a para su proceso pa adkiri LNG tampoco ta cuadra cu berdad.

“E acusacionnan vil y baho den medianan di prensa contra e dos directornan di WEB no solamente ta atacha e bon reputacion di e directornan, pero tambe ta atacha e reputacion di tur nos miembronan y trahadonan general di WEB. VWI ta condena categoricamente e campaña publico sushi y baho aki contra di e dos directornan y contra WEB en general. No ta keda VWI nada otro di conclui cu aki tin forzanan siniestro ehecutando un agenda personal of politico cual ta encera e terminacion di e dos directornan pa por realisa nan propio agenda.” Nan ta bisa cu VWI lo sigui monitor e desaroyonan aki di cerca y si ta necesario lo responde den e forma adecuado.

