Asociacion di Musico y Artista Arubano (AMAA) su posicion tocante reparticion di “Royalties”.

Pa medio di e comunicado aki AMAA (Asociacion di Musico y Artista Arubano) kier informa kico ta su posicion encuanto cobransa y reparticion di regalia (“royalties”).

Regalia ta un consecuencia32 directo di e ley riba derecho di autor, cu ta basa riba e Convencion di Bern di 1886. Den en Convencion aki ta stipula cu e creado di un obra, por ehempel un musico/compositor, tin e derecho exclusivo pa explota su obra economicamente. Tur otro persona of instancia cu kier haci ganashi cu un creacion di por ehempel un musico/compositor, mester di un permiso previo di e creado di e obra y lo mester paga pa su uso, si e creado ta desea esey.

AMAA ta para 100% tras di e idea di cobra y reparti regalia tanten cu e ta na beneficio di e creado di e obra. E instancia cu ta encarga cu cobransa y reparticion di dicho regalia mester ta 100% transparente y mester por wordo controla (pa ley). Mundialmente ta usual cu e creadornan di obra tin bos y voto den e organisacion cu ta encarga cu cobransa y reparticion di regalia.

AMAA ta e organisacion cu ta salvaguardia e interesnan di musico/artista, pa medio di conseho administrativo/huridico y te na e momentonan aki no ta envolvi den cobransa ni reparticion di cualkier forma di regalia. Ta AMAA su deseo pa den futuro ta e organo of ta forma parti di e organo controlado di e instancia cu ta cobra y reparti regalia.

