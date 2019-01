Asistencia personalisa pa online banking

E cliente ta keda central pa Aruba Bank y ta p’esey atraves di tur punto di contacto ta garantisa e mesun asistencia. Cu e ultimo desaroyonan den loke ta Aruba Bank su Online Banking y Aruba Bank App, e institucion bancario ta brinda bishitantenan na nan sucursalnan na Camacuri, Hato y San Nicolas asistencia personalisa.

Digital Assistant na e sucursalnan anteriormente menciona ta cla pa sirbi tur esunnan interesa pa habri nan cuenta online, pa “download” nan Aruba Bank App, haci transaccionnan online via cuenta online of app (paga cuenta, transferi placa pa otro cuenta of otro persona, paga credit card), habri un cuenta nobo of aplica pa prestamo online.

Tur e Digital Assistants den e sucursalnan lo por wordo identifica pa nan polo-shirt color geel. Na un manera confidencial y priva lo yuda cada cliente existente of nobo haci su transaccion den e Digital Lounge, un area ekipa cu computer y tablets, dedica na e servicio personalisa aki.

Aruba Bank ta invita tur esunnan interesa pa inicia servicionan Facil y Lihe, via online banking, y ta desea ayudo personal pa bishita un di e sucursalnan di su preferencia, sin cita, y e Digital Assistant ta cla pa yuda contesta pregunta di 8:00am te cu 4:00pm. Just ask me how?

