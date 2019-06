ASIS: Regula trabou di siguridad cu mester por cumpli cu cierto exigencianan

Recientemente a tuma luga e prome conferencia di siguridad na Aruba organisa door di MCB Group, pa despues sigui pa Corsou. Sr. WIlliam Teuben, Presidente di ASIS International Chapter Dutch Caribbean, ta amplia.

E meta di e conferencia ta pa presenta informacion ariba tereno di siguridad, ariba tereno: siguridad fisico, tiramento activo, diseño pa prevencion di crimen, business continuity planning, etc. Dus varios topiconan den e mundo di siguridad.

Mundo di siguridad a bira hopi grandi y necesario, pero nan no tin e mesun capacidad cu’n polis, pa cual a puntra Sr. Teuben den ki direccion lo ta bayendo.

Durante e conferencia a papia tocante Law Enforcemente, Polis y tin siguridad. Un di e metanan ta pa cu si join forsa, lo por haci e parti di siguridad priva, e ta agrega ariba e trabou di polis y cumplimento di ley.

Ta papiando di reenforsa of drecha e siguridad pa e ta ariba un otro nivel, un nivel mas halto y ta bira un partner aceptabel pa polis y cumplimento di ley.

Un otro meta di ASIS ta pa yuda gobierno local pa traha ley pa regula e trabou di siguridad pa tin cierto exigencianan cu nan mester cualifica prome cu nan bira security ariba tur nivel, dus ‘education training’, mester ta un di e metanan di ASIS tambe.

Mas aleu, Sr. Teuben a sigui bisa cu tin cierto leynan cu mester wordo ahusta, ya cu si wak Aruba y Corsou hunto tin mas di 200 compania di siguridad. E meta ta pa tin companianan cualifica y certifica, dus mester cumpli cu cierto exigencianan prome cu lanta un compania di siguridad.

Despues di e dos conferencianan aki lo tin analisis, y ta bin diferente tipo di training , cual ta cla caba. Ta bay for di un security para na porta di un compania te na un Master Degree den Security Management, segun Sr. William Teuben, Presidente di ASIS International Chapter Dutch Caribbean

