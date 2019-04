Asina cu e reforma fiscal ta cla e crisisheffing lo pasa pa pasado

Pa loke ta e crisisheffing cu a wordo introduci aña pasa ta uno temporal. E temporal ta pa cubri gastonan di crisis cu e gobierno a haya su mes den dje.

Prome Minister Sra. mr. Evelyne Wever- Croes, a splica cu e reforma fiscal tin mas fase, pero e fase di belastingnan indirecto, esey ta e momento cu e crisistax lo no existi mas. Lo tin di bay wak con ta bay atende cun’e. Y esey ta den e discusionnan cu ta andando ainda den e comision cu e departamentonan. Tin un paar di idea y sugerencia, e idea ta pa kita e crisisheffing. Lo bay sinta cu stakeholder, cu sector comercial, cu gremio comercial, sector priva, esunnan cu ta cu traha cu e tipo di impuestonan aki, pa skuchanan nan input, kico ta nan pensamentonan. Lo laganan duna nan opinion di e diferente opcionnan. Y ora cu haya e feedback, lo scoge cual ta e direccion cu ta bay. E ora por bisa cu e crisis ta pa pasado y por lo tanto, e crisistax tambe.

Prome Minister sa cu e ta un preocupacion grandi, tin hopi abuso tumando luga cu e prijsnan. No ta tur cos tin di haber cu e crisistax. Y p’esey tambe e mandatario encarga cu economia, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro, tin e tarea importante pa tin un control ariba e canasta basico, cual lo mester wordo amplia mas ainda, pa por tin mas control pa tin mas control pa por purba caba cu e abusonan cu ta tumando luga.

Prome Minister, Sra. mr. Evelyne Wever- Croes a institui un comision multidisciplinario, es decir un comision cu ta consisti di departamento di Asunto Economico, Asuntonan Social, Asuntonan di Salubridad y Departamento di Impuesto, pa hunto haci control na supermercadonan.

No ta e idea cu un dia un hende ta bay pa check prijs y pa su mañan ta bay check e fecha di vencimento of e cushina. Of un otro dia cu belasting ta bay, y despues e consumidor. Tur ta bay hunto den un team y ora nan ta drenta, ta haci tur control pareu. Esey ta e unico manera cu ta caba cu e abusonan ta tuma luga. Asina ta trece poco alivio den e cartera di e ciudadano.

Tin informacionnan cu Astec su prijsnan ta sumamente halto pa un isla asina chikito, haciendo Aruba e isla mas caro cu otro islanan den region. E mesun container cu bin Aruba, of e bay Corsou for di Miami, pa Corsou ta mas barata cu Aruba. E ora ta puntra pakico Aruba mester ta esun cu ta sali perhudica. E combersacion, a instrui e minister di Economia, pa e hiba e reuni cu Astec ariba esaki, pasobra e componente di costo di bida, ta diferente. Pero un di nan sigur, di e gastonan ta di container.

Contract firma cu gobierno anterior, ta uno amplio, y ta mara e gobierno actual na basta cos. Pero Sra. Wever- Croes, cu su background como hurista, cu si Astec no ta di acuerdo, e minister di Transporte pa cuminsa traha ariba San Nicolas Ports Authority. E ora San Nicolas ta haya un waf. No ta kibra contract cu Astec, pero ta trece competencia den nos pais. Si Astec ta dispuesto na renegocia e contract, baha nan tarifa, tambe por yega e mesun caminda na bienestar di e comunidad, segun Prome Minister, Sra. mr. Evelyne Wever- Croes.

