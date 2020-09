Ashley Krozendijk – Local Pride: Den e proximo 2 lunanan lo cuminsa prepara e tereno pa mas produccion y variacion di berdura

Un proceso cu a inicia 2 aña pasa cu ta encera e aplicacion pa ricibi un tereno di huur comercial pa por expande e cantidad di berdura cu ta produci a yega su fin. Asina Ashley Krozendijk di Local Pride a expresa, despues cu diahuebs 24 di september 2020 Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Marisol Lopez – Tromp a firma pa otorga un tereno di huur na e compania Local Pride. E documento concerni a wordo firma conhuntamente cu Renzo Ruiz di Local Pride.

E tereno cu a ricibi ta situa na Kibaima, pa cual sr. Krozendijk a splica cu den e proximo dos lunanan lo cuminsa cu trabounan di preparacion di e tereno, pa ora cu e ‘greenhouse’ nan yega.

Local Pride ta specialisa den locual ta yama “leafy greens” cual ta encera berduranan cu por come e blachinan di e mata. Cu e tereno cu a ricibi awor, lo expande e produccion y amplia e variacion di berdura.

Ademas sr. Krozendijk a splica cu ora cu cumpra berdura local compara cu esunnan cu ta bin di exterior tin hopi beneficio su tras, primordialmente e ta mas saludabel. ‘Ora cu ta reduci e tempo cu un fruta of berdura ta dura pa yega riba un tayo pa come, e persona ta come un producto mas rico na nutriente. E producto ta mas saludabel tambe door cu no mester uza preservativo pa e keda bon. Pesey Local Pride ta gradici cada persona cu ta sostene e compania pa por sigui trece berduranan fresco pa nos mesun hendenan y stimula nos comunidad pa come mas saludabel.

