Ashley Godet ta sinti su mes comodo y satisfecho

Ashley Godet ta un cliente di Fundacion Respaldo y e ta sinti su mes hopi bon cu nan. E ta splica cu e ta papia regularmente cu su Dokter riba su retonan y con e ta sinti. E ta contento y alivia cu e ayudo y cuido di e fundacion. Otro siman dia 10 di october ta Dia Mundial di Salud Mental. Desde aña pasa Aruba a uni tur esfuerso, organisacionnan y policlinicanan bou di un solo dak, Fundacion Respaldo. Esey ta percurando pa mas y miho cuido na clinetenan, cu mas psikiatra, mas psicologo, terapistanan y cu tempo di espera reduci.

Ashley Godet ta autista, e ta pinta, e ta traha bolo pero tambe e ta cushina. E ta traha obranan cu materialnan recicla, manera palo, corant bieu, y hopi tipo di cos mas. Su inspiracion e ta haya di tur e hendenan rond di dje. Manera na cas, na scol y na misa entre otro.

Grace Bennie ta mama di Ashley y e ta haya Fundacion Respaldo hopi bon. Ta un luga trankilo y keto, caminda cu nan por expresa loke nan ta sinti. Dr. Hendrikus van Gaalen ta e Psikiatra cu ta atendiendo Ashley. E ta scucha, e ta entusiasma cu e logronan di Ashley y su mama ta contento di loke e ta haci pa su yiu muhe.

Cuido na pashent

Loke si Grace Bennie kier, ta un centro di recreacion cu nan por acudi na dje, ora su yiu ta emocional of ta depresivo, cu den cualkier ora nan por wordo atendi. Of tambe hende cu por scucha nan of solamente ta un amigo pa e cliente.

Mas conscientisacion riba Autismo

Hopi hende no sa kico ta autismo. Ta bon pa educa mundo, educa e Arubianonan, educa lidernan cu ta na encargo di e muchanan, kico ta autismo. E no ta un enfermedad contagioso. Nan ta muchanan hopi inteligente. Solamente nan mester un hende pa ta un amigo pa compronde nan.

Mas guia lo ta miho

Fundacion Respaldo ta ofrece guia, pero mester di mas pa e muchanan. Tambe mester mas guia pa e hobennan, asina Grace Bennie, mama di Ashley Godet a expresa. Na momento cu e cliente alcansa cierto edad, nan ta stop. E trabao cu tin cu tuma luga ta pa crea nan habilidadnan, pa nan sinti cu nan ta parti di e mundo exterior.

Mensahe na otro mayornan

E mensahe di Grace Bennie na otro mayornan cu yiunan cu ta biba cu autismo ta pa nan educa nan mes riba e enfermedad cu bo yiu tin. Haci hopi investigacion. Puntra dokternan kico por haci y loke ta mas importante, stima bo yiu manera cu e ta! Acepta loke bo yiu tin. Si e yiu ta hunga solamente cu boter, apoy’e. Por ta e ta haci algo cu boter….ken sa, por ta e lo ta e proximo invencion cu boter.

Tocante Fundacion Respaldo

Desde aña 2017 e prome trabounan a inicia pa funda Fundacion Salud Mental Aruba, RESPALDO, den cual a uni servicionan y organisacionnan bou e mesun fundacion. Den cuadro di e Crisis Plan Social, Respaldo a wordo pidi pa trece e cuido pa cu salud mental extra lihe na e nivel necesario. For di 55 trahado cu a inicia cune na un principio, ta spera di alcansa alrededor di 100 trahado na fin di e aña aki of comienso di otro aña. Tin dos policlinica un pa adulto y un specialisa pa mucha y hobennan. Como tambe tin un clinica cu 40 cama. Desde 1 di augustus 2017 e fundacion ta conta cu un Raad van Bestuur, cu ta inclui Dr. Hendrikus van Gaalen como Director Medico y Presidente, hunto cu Drs. Lex de Jong como Director di Operacion.

