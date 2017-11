Asesino en serie di Tampa ta bolbe ataca

TAMPA, Merca- Polis ta investigando meter pa meter un zona di Florida despues di a haya un di cauter victima den loke ta parce di ta un asesino multiple, cu ta causa entre e bisiñanan di Tampa.

Habitantenan di e bario Seminole Heights a raporta di a scucha tironan poco prome cu 5 or di mainta. Ora cu polis a yega, nan a haya e curpa sin bida di Ronald Felton, di 60 aña.

Segun testigonan, Felton, boluntario den un banco di alimento, tabata crusando caya pa topa cu otro persona, ora cu un persona desconoci a bin di atrás y tir’e.

Vocero di polis, Steve Hegarty, a bisa detectivenan cu ainda nan no a determina si e crimen di Felton ta relaciona cu tres otro asesinato den dies dia cu a tuma luga luna pasa, cual a trece un presencia policial mas grandi.

Tur e victimanan tabata nan so y tabata bahando for di bus ora cu nan a wordo tira mata, sin rason algun. E asesino no a kita niun di e pertenencianan for di e victimanan.

Polis a pidi habitantenan di Seminole Heights pa keda den nan cas diamars, mientras cu nan tabata registra e zona, cual a wordo acordona despues di e ultimo asesinato. El a afirma cu ta buscando un homber colo scur, di casi 1.80m, bisti na preto y cu pistol grandi. Autoridadnan a pidi e residentenan pa revisa cualkier video di siguridad cu nan por tin.

Hegarty a opina cu e sospecho, sigur no a bay leu y nan ta papiando cu mas tanto hende posibel, pa wak kico nan a mira.

Despues di e asesinatonan anterior, polis a divulga video di un individuo bisti cu capuchon. “Tin cuater posibilidad pa cual e homber aki ta na careda”, e hefe di polis Brian Dugan a bisa luna pasa. “Uno, e ta laat pa come. Dos, e ta haciendo ehercicio riba caya . Tres, el a scucha e tironan. Y cuater, el a caba di mata Benjamin Mitchell.

Dos dia despues di e morto di Mitchell, di 22 aña, Monica Hoffa, di 32 aña a wordo asesina. Dia 19 di October, Anthony Naioba, di 20 aña a wordo tira mata despues di a tuma un bus robes pa cas, for di su trabao nobo. Polis cu tabata patruyando den vecindario a scucha e tironan, pero ora cu nan a yega, ya Naiboa tabata morto.

Den un reunion luna pasa, alcalde di Tampa, Bob Buckhorn a pidi polis pa nan gara e sospechoso y “trece su cabes pe”.

