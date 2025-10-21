Diamars mainta te 4’or di atardi, Hof di Corte Superior a dedica na tratamento di e apelacion di Jennifer Gonzalez contra su condena di 18 aña di prison. Durante tratamento di e caso tambe a scucha e asesino di Sergio Maduro, Bryan Jemeniz Mello. Bryan a basha abao pakico el a mata Sergio Maduro.
por a compronde cu Bryan a bisa cu e no a mata Sergio Maduro pa e placa cu Jennifer a paga sino pasonbra Sergio Maduro a falta respet pa su mama.
Ta asina cu Corte den Promer Instancia dia 27 September 2024, a haya Jennifer Gonzalez culpabel di a provoca e asesinato di su pareha Sergio Maduro, door di a priminti Bryan Jimenez Mello pago pa mata Sergio Maduro y a conden’e na 18 aña di prison y Bryan na 17 aña di prison.
ASESINO SCUCHA COMO TESTIGO
Durante tratamento di e caso, e tres Huesnan cu ta forma Hof di Corte Superior, a papia cu Jennifer Gonzalez, kende ta para riba cu ningun momento el a pidi Bryan pa mata Sergio y mucho menos a paga un adelanto. Por a nota cu Hof tabata papia cu Jennifer na un forma special pasobra raport di psycologo y psychiater ta mustra cu Jennifer ta handicap y ta pensa mescos cu un mucha di 6 – 7 aña.
Na dado momento a scucha Bryan como testigo, riba peticion di abogado mr. D.Croes di Jennifer.
Den sala di Corte a crea un distancia di mas o menos 4 meter entre Jennifer y e testigo Bryan y un miembro di CEA tabata sinta mey mey di nan. Hof a puntra Bryan hopi cos tocante e combersacionnan cu Jennifer y tambe e asesinato di Sergio. Bryan a bisa cu e ta corda cu el a choca Sergio mata pero no ta corda si el a pasa auto riba Sergio. El a bisa cu e conoce Sergio como taxi pirata y nan tabata amigo.
HACI ACTONAN SEXUAL ENTRE TRES
El a admiti di tabatin trio sex entre Sergio, Jennifer y e. Bryan a bisa cu ta door di esey, el a conoce Jennifer. El a splica cu e ta un bi sexual pero no tabatin relacion cu Sergio pero si cu Jennifer. El a bisa cu ta practicamente tur dia nan tabatin trio sex.
DISCUSION ENRTE PAREHA
Ariba pregunta di Hof, Bryan a bisa cu basta biaha el a mira Sergio y Jennifer ta discuti y e tabata intermedia pa cos no escala. El a bisa cu e no a mira cu nan ta maltrata otro. Segun Bryan, e discusion ta surgi ora cu Jennifer no haci loke Sergio bisa durante trio di sex. Sergio tabata rabia y zundra. Bryan a bisa cu Jennifer tabata bis’e cu e ta rabia cu Sergio pasobra cada vez Sergio ta culpa Jennifer. Bryan a desmenti cu e tabatin relacion sexual su so cu Jennifer. El a bisa cu semper e tabata den trio pasobra Sergio no kier otro forma. El a bisa cu e ta haya Jennifer ta un bon amiga y e tabata sinti cu e mester proteha Jennifer di cosnan cu Jennifer a conta cu Sergio tabata haci.
PIDI PA MATA SERGIO
Bryan a bisa Hof cu Jennifer a papia cun’e pa mata Sergio. Esaki a sosode dia cu Bryan a bisa Jennifer cu e mester bay cu su dos cachonan for di cas di Bryan pasobra e cachonan a kibra un stoel. Segun Bryan, Jennifer a bis’e cu e ta fada di Sergio y kier elimina Sergio. Bryan a bisa Hof cu door di necesidad di placa pa paga pa su yiu, el a bisa cu si Jennifer tin un plan, e por haci’e. El a menciona e prijs di 2 mil florin y cu e lo haya un hende pa haci’e. Bryan a bisa cu e no ta corda ki dia el a bisa Jennifer cu si e no haya hende, e mes lo haci’e. Segun Bryan, Jennifer tabata paga poco poco y despues di 1 siman Jennifer a bis’e cu e trabao mester wordo haci. Segun Bryan, e lo haya 300 pa 400 florin di adelanto.
PA FALTA DI RESPET A MATA SERGIO
Bryan a sigui bisa Hof, cu dia 23 December 2023, Sergio a bay buske pa busca un muher cu Bryan conoce pa despues busca Jennifer. Nan intencion tabata pa tene relacion sexual den 4 persona. Na altura di parke di Avestruz nan a para pa busca e muher. E muher a yama Bryan y a cancela e cita. E ora ey tabata mas o menos 11’or di anochi y Sergio y Bryan tabata papia den auto. Segun Bryan, Sergio a propone pa Bryan por busca su mama pa nan haci e sex den cuater. Bryan a bisa Hof cu e tabata influencia y a rabia asina hopi cu Sergio a falta respet pa su mama cu el a choca Sergio. Bryan a bisa Hof cu e matamento no tabatin nada di haci cu e instruccion di Jennifer pa mata Sergio. El a sigui bisa cu despues cu el a mata Sergio, el a manda mensahe pa Jennifer, “ el a wordo haci”. Bryan a bay serca su amigo P. y a cont’e tur loke a pasa. El a bisa P. cu el a mata Sergio y no sa kico pa haci. El a bisa cu el a mata Sergio, pa placa cu el a haya di Jennifer.
Despues di 1 siman, Bryan a bay serca Jennifer y e mester a mustra Jennifer ID di Sergio. El a bisa cu Jennifer tabata masha trankil ora el a mira e ID di Sergio. Bryan a bisa cu e tabatin e cartera di Sergio y a bay hunto cu Jennifer pa lanta placa pero esey no logra.
ASESINO A CUMINSA HARI
Hof a mustra Bryan cu Jennifer a bisa cu e no a haci nada, e no a paga y no a bisa pa mata Sergio. Bryan a bisa cu e ta haya cu Jennifer ta gaña y e como un bobo, el a bay haci’e door di necesidad di placa. Bryan a cuminsa hari y e traductor a bis’e pa e stop di hari.
Bryan a bisa Hof cu e tin problema di rabia y ta usa droga. El a bisa Hof cu su plan tabata cu e lo no a bay mata Sergio, apesar di a haya placa di Jennifer. Segun Bryan, Jennifer tabata blo puntra ki dia Bryan ta bay haci’e. Segun Bryan, ta door di rabia pa loke Sergio a bisa tocante su mama, el a haci’e. Cu wowo na awa, el a bisa Hof, si bo respeta mi, ami ta respeta bo. El a bisa cu Sergio a sorprende ora Sergio a bis’e pa busca su mama pa haci sex den cuater. Esey a pone Bryan flip di su rabia. Bryan a bisa cu awor psycologo a dun’e pilder pa controla su rabia.
ASESINO TIN PROBLEMA MENTAL
Abogado mr. Croes a haci Bryan diferente pregunta. El a puntra si Bryan a bisa su amigo P. cu e ta sufri di un enfermedad mental DID o sea cu Bryan ta cambia di diferente personalidad. Bryan a admiti esey. Abogado mr. Croes a puntra Bryan, si el a mata Sergio riba instruccion di Jennifer. Bryan a bisa Hof cu el a mata Sergio pasobra Sergio a falta respet pa su mama. Mr. Croes a bisa Hof, cu esey ta e motibo cu el a pidi pa laga psychiater evalua Bryan, caminda a constata cu e tin problema mental. Despues di e interogacion den sala di Corte, Bryan a wordo hiba bek KIA, caminda e ta sintando su castigo di 17 aña di prison.