Asesino di James Bulger bek den prizon pa posesion di pornografia infantil

LONDON, Gran Britania- Mama di James Bulger, Denise a acusa reclassering di “cover up” e vil y pervertido psicopata Jon Venables kende ta back den prizon despues di a wordo gara despues di a wordo gara cu pornografia infantil.

E asesino a wordo aresta y cera den prizon un siman pasa, e di dos biaha desde cu e ta liber. Pero Sra. Fergus, mama di James Bulgar a haya sa un dia prome.

Segun mama di James, el a predeci cu Venables lo cay back, a menos cu nan keda control’e y e ta reza awo, pa un hende di e gobierno Britanico finalmente scucha loke e tin di bisa.

Venables y Robert Thompson tabata tin dies aña ora cu nan a secuestra James di dos aña, pafo di un carniceria prome cu nan a tortur’e y mat’e, pa despues benta su curpa ariba un railsnan di trein na 1993.

Venables, kende actualmente tin 35, a wordo aresta siman pasa despues cu autoridadnan a haci un bishita di rutina na su cas y a bin descubri imagennan pertubador ariba su computer y a alerta polis.

Esaki ta e di dos biaha cu e asesino ta back den prizon, despues di a wordo gara cu un file grandi di pornografia infantil na 2010.

E identidad nobo di e asesino ta proteha pa un orden di anonimato y a wordo cambia caba cuater biaha desde cu el a sali for di prizon na 2001.

Su aresto a conduci na peticionnan pa no lag’e mas den libertad y un fuente cerca di e famia a bisa cu e pregunta ta awo, si e famia no tin mas oportunidad.

E corant The Sun a informa cu Venables a wordo hiba pa un prizon di maximo siguridad, cual no por wordo revela pa motibonan legal.

Venables, kende ainda no a wordo acusa di nada ainda, y Thompson tabata tin 10 aña ora cu nan a shock e comunidad Britanico, door di secuestra James cu e tempo ey tabata tin dos aña di edad.

E crimen a haci cu e dos mucha hombernan aki e criminalnan mas jong den historia moderno di Inglatera y enemigo numebr un di miyones di Britanico.

Nan a wordo laga den libertad na 2001 despues di a sirbi ocho aña, pero na 2010, Venables tabata back den prizon pa viola e terminonan di su libertad pa posesion di pornografia infantil.

A wordo revela cu el a download y distribui mas di 100 imagen di abuso infantil, den algun caso e victima mas jong tabata tin dos aña.

Despues cu Venables a wordo condena pa posesion di pornografia infantil, un revision a descubri cu regularmente e tabata vioal e condicionnan di libertad original cu ta dicta cu e no por bay bek Merseyside.

Fuente: http://www.dailymail.co.uk