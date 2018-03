Asesino di dos agente policial a tuma su sentencia di morto na harimento

CALIFORNIA, Merca- Despues di cuater ora di deliberacion, un hurado di e Tribunal Superior di Sacramento na California (Merca) diamars a haya e ilegal Luis Bracamontes culpabel di asesinato di dos polis. Na 2014, Bracamontes a mata e dos polisnan Danny Oliver y Michael Davis Jr. Unabes e veredicto a keda emiti, hues a sentencia Bracamontes na pena di morto.

Na momento cu hues tabata lesa su sentencia, Bracamontes tabata mustra un hari siniestro, cu incluso el a keda mantene ora cu el a bira wak e famia di e fayecidonan, según e portal The Sacramento Bee.

Durante henter e huicio Bracamontes a maldiciona e famia di e victimanan y e miembronan di hurado, menasando di mata mas polis. Na varios ocasión el a bisa cu e lo kier salta e huicio y pasa direct pa e ehecucion.

Di nan banda, famia di e polisnan asesina a responde di mes manera” nan tambe tabata hari ora cu hues a dicta sentencia. Nan a afirma cu Bracamontes ta un cobarde cu tabata actua, según Phyllis Sylvia, ruman muhe di Oliver.

Comisario di Sacramento, Scott Jones, a bsia cu e veredicto lo no kita e dolor di e perdida di Oliver of Davis, pero “e ta un paso riba e caminda di husticia”.

