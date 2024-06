Cuater persona, entre nan dos adolescente y un mucha, a wordo asesina cerca di mey anochi di diahuebs den un vivienda di e bario Maracana, west di Montevideo.

Aparentemente, dos individuo cu arma di diferente caliber a drenta den e cas y a tira su ocupantenan varios biaha. Segun e bisiñanan, nan a scucha zonido duro den rafaga cu inicialmente ta relaciona cu vuurwerk. Autoridad ta calcula cu nan a tira mas di 120 cartuchi, segun e corant local El Pais.



N’e luga di e crimen a haya curpa di un homber di 40 aña, dos adolescente di 16 y 18 aña y un mucha di 11. Otro adolescente di 17 a resulta herida y hispitalisa cu lesion cu ta pone su bida na riesgo. E tiramento a tuma luga den e cas di e ultimo aki, y su mama t’esun cu a informa di e incidente n’e number di emergencia 911 despues di a hay’e cu multiple disparo.

Por a determina cu e victima mayor di edad tabata tata di e menor hospitalisa y ex-yerno di e mucha homber di 16 aña. MIentrastanto, e hoben di 18 aña y e mucha di 11 no tabatin conexion ni entre nan ni cu e otronan, segun e medio.

Reglamento di cuenta?

Autoridad ainda no a clarifica e motibo di e echonan. El Pais ta señala cu por a trasa aki di un reglamento di cuenta entre traficante di bario, un zona marginal cu a bira hopi violento y peligroso den e ultimo añanan pa narcotrafico.

N’e mesun momento, El Observador ta afirma cu polis tabata investigando un organisacion di benta di droga y arma den e localidad aki y cu, dos luna pasa, un supuesto traficante tabata obheto di un atentado den cual el a sobrevivi. Den e contexto aki, ta surgi e hipotesis cu e asesinato sangriento di e siman aki lo tabata vincula cu un acto di vengansa di parti di e suheto aki.

E miembronan di e Division di Investigacion y e Departamento di Homicidio a realisa diabierna entrada hudicial den e bario pa purba topa cu e paradero di e autornan di e asesinato cuadruple. Den transcurso di e operacion a confisca municion di e mesun caliber uza den e atake y a detene cinco persona. Un di nan di 19 aña, a wordo acusa diasabra pa trafico di municion. Sinembargo, fiscal Adriana Edelman, encarga cu e investigacion, a afirma cu “den un principio no a haya evidencia” cu ta vincul’e cu e caso di e cinco señala.

Polis ta sigui busca cu e proposito di clarifica tur e detayenan. No sa cu precision kico un menor di 11 aña a haci n’e luga di e atake, pero ta kere cu tin di haber cu dilanti tin un restaurant cu ta bao encargo di e mama di e adolescente cu a sobrevivi. Tambe, ta purba di determina si e cas tabata wordo uza pa fin criminal. “E no tin e composicion di camber manera un cas di famia. E por tin otro tipo di naturalesa, pero nos no por bisa cu algun famia lo ta bibando aki (…) E ta un echo hopi compleho. Esaki ta implica un investigacion hopi profesional,”director di Polis Nacional, Jose Manuel Azambuya, a bisa.