Aruparking lo ta mas flexibel durante entregamento di lista

Aruparking ta bezig ta brainstorm riba e dia di entregamento di lista, dia 4 di Augustus. Decisionnan no ta tuma ainda, pero si ta evaluando cu nan no lo bay realmente actua e dia aki, mirando e magnitud di hende cu lo presenta dilanti di e oficina di Aruparking, pa atende locual cu ta bay wordo presenta e dia aki, segun Shanela Maldonado di Aruparking.

Si kier pone enfasis riba e vaknan geel, pa e clientenan cu Aruparking tin un compromiso cu nan. Tin cu paga pa e vaknan blanco ainda pa ley. Pero si riba e dia aki lo bay ta un tiki mas flexibel.

E ehecutivo ta sigui splica cu mirando cu eybanda ya caba no tin hopi luga pa para. Tur vak cu ta eynan, lo lag’e habri pa esnan cu ta compaña e politiconan pa entrega lista, pero si den e geelnan lo bay tin mas parkeerwachters den e zona, pa evita cu e hendenan lo para eynan y mester wordo lastra. Esey si nan ta haci enfasis riba dje. E blanconan ta lagandonan liber pa tur persona pa para.

Maldonado a splica cu ta un bon idea pa sinta hunto cu Cuepro Policial y hunto cu brandweer pa asina nan traha riba e dia aki, riba e mesun liña pa nan tin bon cooperacion. Si, mirando e magnitud di hende nan lo lag’e mas den man di KPA, si surgi algun problema. Nan lo tres lo bay tin bon contacto e dia aki.

Aruparking lo ta hopi flexibel riba e dia aki, pero te na sierto limite. Si para riba un caminda cu no stroba trafico ta ok, pero e vaknan geel ta tiki mas fastioso pasobra kico lo bisa e clientenan cu pa lunanan largo a paga pa nan vak. Pero un biaha mas lo bay tin e parkeerwachternan pa evita cu nan lo para den e vaknan geel.

Aruparking tin un area rond di lagun unda cu tin tur e vaknan geel, cual ta un area hopi no bishita. No tin echt vergunning pa esakinan, cu lo ta desea cu si bo no kier haya problema pa para den e vaknan aki, no lo bay tin ningun issue cu esaki.

Keda mantene na reglanan di trafico, di Aruparking, di Polis, di Brandweer. No bay haci cos descabeya, djis pa loco, pero si keda mantene semper na reglanan ya existente.