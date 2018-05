AruParking den problemanan financiero despues cu a para tur su actividadnan

Den luna di Januari y Maart tabata SEPPA tabata tin e prome encuentro riba e tema di Aruparking, ya cu e preocupacion di e trahadonan ta grandi. Na mei awo ta exactamente un aña despues cu a bin cu desicion abrupto di para e actividadnan di e compania aki, a pesar di e promesa di gobierno lo keda cubri tur e gastonan of e falta di entrada cu e decision aki por nifica. Sra. Magaly Britto di SEPPA ta splica.

Despues di un aña Aruparking tin hopi problema economico door di e falta di entrada, siendo cu aunke nan a bisa pa warda riba esaki pero ya esaki no ta trece siguridad cerca e trahadonan siendo cu nan mes a cuminsa bay di e organizacion caba pa e motibo ey.

Minister a primiti un par di siman atras cu na corto plaso lo tuma decisionnan y duna un calridad riba e maneho di parkeo principalmente den Oranjestad y sigur pakico no riba henter Aruba. Den e ultimo reunion aki indica na e trahadonan cu nan no ta bay perde nan trabou sino al contrario cu ta bin cu un maneho mas cla y modera, cual lo anuncia den e proximo simannan. Asina e trahado por sinti cu mas siguridad en trabou.

Asina ta cu ArubaParking riba su mes mester ta capas di produci nan mesun entradanan y keda un compañia di Aruba stabiel cu por sigura su existencia, caminda cu e tin su importancia aunke cu aña pasa tabata tin hopi exigencia y argumento pa stop e compania aki. Un di nan tabata cu no tin hopi actividad den caya grandi y cu e tabata stroba e negoshinan .

Awor aki ta mira cu AruParking a haya un cantidad di peticionnan di e comerciantenan pa trece un maneho structura pa e motibo cu esunnan cu kier bay Caya Grandi no tin luga di parkeo ora un persona ta bay algo den Caya Grandi.

Di otro banda, den Oranjestad tin diferente tipo di actividadnan cu tambe ta tumando luga anto tin e mesun problema cu no tin parkeo, y esaki nan tabata e push di Aruparking pa mustra e necesidad pa tin un structura planifica cu asunto di parkeo y cu algo mester wordo haci.

Cu tin dolor di cabes of preocupacion di e comunidad pasobra si e ta caro, of e suma cu ta wordo cobra ta di mas, si e asunto di klem, si e ta malo of no.. Si por bin cu otro solucion, of si acaso turistanan nan v-carnan ta wordo geklem sin cu nan sa e caminda pa cana. Esakinan ta motibonan valido, pero Sra. Brito ta kere cu e motibo di AruParking a keda demostra y tin exigencianan pa esaki keda tuma luga.

Gobierno anterior a priminti di hinca placa den AruParking pa cubri loke ta e perdida y esaki no a wordo haci. Pa awo, e gobierno actual mester por inyecta placa di e presupuesto, pero e tema ta keda den observacion ya cu ta bisa cu Aruba no tin mucho fondo y esey ta e preocupacion actual, pero AruParking por genera entrada anto poco poco ta keda traha riba esey pa trece un alivio na e compania aki riba nan mes pa por mantene como un organisacion di pais Aruba. Te asina leu, observacion di Sra. Magaly Brito, lider di sindicato SEPPA.

