Diaranson ultimo na Compleho Deportivo Frankil Bareño, ARUNADO (Aruba Anti-Doping Organisation) a tene un charla cu e ekipo di futbol di Britannia, cu a recien a titula como campeon de e division di honor di futbol. Pa ARUNADO a duna e charla sra. Angelique

Koolman, sra. Roraima Arends y sr. Patrick Werleman. E charla aki a tuma luga den cuadro di nan participacion na e CFU Club Shield 2025 na Trinidad y Tobago cu lo tuma luga fin di luna awo.

Mester bisa cu e participacion di e grupo tabata sumamente interactivo y cu hopi entusiasmo, unda a haci hopi pregunta, a dunacomentario durante e charla y no solamente di hungadonan pero tambe di dirigentenan. A para keto ampliamente na e proceso di control

di doping y tambe riba otro topiconan manera e TUE, riesgo di uzo di suplemento y tambe a practica con pa haya sa (via Globaldro.com) si un medicamento tin un substancia prohibi. Tambe a duna un presentacion tocante Match Fixing den cual a trata e importancia

pa NO comparti informacion sensitivo di team, NO bet riba bo propio wega of deporte, NO manipula bo wega y SEMPER raporta ora constata algo sospechoso.

ARUNADO ta gradici Club Britannia pa tuma e iniciativa pa haya e charla importante aki y ta desea nan hopi exito pa cu nan competencia na Trinindad y Tabago.