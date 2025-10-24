Durante un combersacion cu Militar Geerman a duna di conoce cu Arumil ta buscando mas hoben pa bin traha militar unda e ta rekeri un opleiding na Curacao. Arumil ta un trabou den pasado hopi a wak e manera un obligacion cu bo ta duna servicio na militar, pero manera cu bo cuminsa cu bo opleiding bo ta cuminsa wordo paga y bo ta firma un contracto di 5 aña ambtenaar cu un salario. Manera cu bo cuminsa e opleiding bo tin un schaal e ta mescos cu den Gobierno tin schaal y manera cu bo caba cu bo opleiding tin diferente opcion cu bo por haci manera un instructor di deporte, parti medico y diferente specialidad cu bo por bay y subi di rango y diferente opleiding cu bo sigui bay bo ta subi di rango. Bo ta mantene bo mes bezig y bo ta sigui siña mas y den futuro bo ta haya bo mes un enseñasanan.
A puntra Geerman kico a motive bira militar.
Su palabra ta loke a motive ta cu semper ta un mucha homber den deprote y e gusta challange su mes y e tabatin amigo den kazerne caba e tempo ey y nan a bise bin test y aki el a bay test e y cual di berdad e no ta haci pero bo mester kier, y aki el a challange su mes, train y a sigui e opleiding y awor e ta gradici cu e trabou pasobra ne trabou aki el a yega na hopi cos y logra cosnan cu su edad ta jong y e ta yudabo specialisa bo mes den diferente sector y e ta yuda.
Na ki edad por cuminsa
Geerman a bisa cu bo mester tin entre 17 pa 25 aña di edad y bo mester tin EPB doorstroom of diplima di Mavo y mester tin paspoort Hulandes. Despues bo ta pasa e testnan di deporte, medico, y psicologo.
Unda pa aplica
Dia 28 y 30 October nos lo t’ey na DIMP di 9or di mainta caba te atardi e hoben ta bon bini y e grandinan, debi un voz ta yega na otro.
Un hoben cu ta cabando scol e parti final por solicita pero tanteen cu e no tin e diploma den su man e no por cuminsa ainda, pero e opleiding ta cuminsa na final di augusus 2026 y pe periodo di scol ey e hoben por a slaag caba.
Ki sexo mag
Geerman a bisa hende homber y hende muhe por solicita pa Arumil tanteen bo ta den e edad.
Unda pa haya mas informacion por aserca ne media social di Arubaanse Militairen – Arumil